ROLAND GARROS 2019 | Simona Halep joaca astazi primul meci la turneul de la Paris! Ora de start a partidei cu Tomljanovic! Romanii intra si in competitia de dublu

Urmarim si comentam impreuna pe www.sport.ro turneul de la Roland Garros 2019!

Dupa cea de-a doua zi de concurs de la Roland Garros, o singura reprezentanta din Romania a reusit sa se califice in turul al doilea. Este vorba despre Sorana Cirstea, care a trecut in trei seturi de Kaja Juvan. In cea de-a treia zi vom avea patru romani care vor pasi pe zgura pariziana in incercarea de a obtine calificarea in faza urmatoare. Este vorba despre Simona Halep, Irina Begu, Horia Tecau si Marius Copil.

Prima care va intra pe teren este Irina Begu. Ea o intalneste in primul meci de pe terenul numarul 12 pe chinezoaica Lin Zhu. Partida va lua startul la ora 12, ora Romaniei. Mai apoi, pe principala arena de la Roland Garros, Philippe Chatrier, in cel de-al treilea meci al zilei, Simona Halep o va intalni pe Ajla Tomljanovic. Partida este programata sa inceapa dupa ora 15:30, ora Romaniei, dupa finalizarea meciului dintre Osaka si Schmiedlova.

Romanii intra in concurs si in proba de dublu la Roland Garros 2019

Pe tabloul masculin de dublu, pe terenul numarul 8, in cel de-al doilea meci al zilei, Horia Tecau si al sau partener de cursa lunga, olandezul Jean-Julien Rojer, favoriti nr. 10, vor evolua contra perechii Cristian Garin/Juan Ignacio Londero (Chile/Argentina), in jurul orei 14, ora Romaniei. Pe acelasi teren, in ultimul meci al zilei, Marius Copil si indianul Rohan Bopanna ii vor intalni in primul tur pe favoritii nr. 6, Raven Klaasen/Michael Venus (Africa de Sud/Noua Zeelanda).

Programul de marti, 28 mai, de la Roland Garros 2019

Philippe Chatrier:

Ora 12:00 (ora Romaniei)

Millman – A. Zverev

Osaka– Schmiedlova

Halep – Tomljanovic

Daniel – Monfils

Suzanne Lenglen:

Jarry – Del Potro

Garcia – Barthel

Bolelli – Pouille

Rodina – Keys

Simonne Mathieu:

Fognini – Seppi

Ostapenko – Azarenka

Sabalenka – Cibulkova

Travaglia – Mannarino

Primele meciuri de pe fiecare teren vor incepe de la ora 12, ora Romaniei. Al doilea turneu de Grand Slam al anului se desfasoara in perioada 26 mai – 9 iunie.