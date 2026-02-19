Echipa de fotbal FC Hermannstadt (foto - antrenorul principal Dorinel Munteanu) a transmis, joi, prin intermediul paginii oficiale de Facebook, nemulţumirile legate de faptul că membrii Comisiei Centrale a Arbitrilor nu au analizat fazele contradictorii de la partida cu CFR Cluj, din etapa a 27-a a Superligii, pierdută cu scorul de 0-1.

”O sfidare la adresa clubului nostru, a competiţiei, dar şi a celorlalte cluburi”

"AFC Hermannstadt îşi exprimă public nemulţumirea şi indignarea cu privire la lipsa de reacţie a Comisiei Centrale a Arbitrilor faţă de mai multe faze importante din meciul disputat de echipa noastră în etapa nr. 27 din Superliga României.

Mai precis, ne referim aici la refuzul CCA de a prezenta public analiza tuturor momentele litigioase din timpul meciului cu CFR Cluj.

Considerăm că acest fapt este o sfidare la adresa clubului nostru, a competiţiei, dar şi a celorlalte cluburi din Superliga", se arată în comunicatul FC Hermannstadt.

Reprezentanţii echipei sibiene au cerut de asemenea publicarea înregistrărilor dintre arbitrii meciului şi camera VAR.

"Pe cine protejaţi, domnilor?

Cât timp baremurile de arbitraj sunt plătite în mod egal de toate cluburile, dreptatea pe teren trebuie împărţită la fel, adică în mod egal, nu preferenţial!

Solicităm public să fie prezentată analiza detaliată a CCA faţă de meciul FCH vs CFR Cluj, inclusiv înregistrările audio dintre arbitri şi convorbirile acestora cu camera VAR!", au transmis aceştia, citați de Agerpres.

FC Hermannstadt este a doua echipă care cere publicarea discuţiilor arbitrilor, după FC Argeş, nemulţumită de deciziile luate în timpul meciului cu Petrolul Ploieşti, pierdut cu 1-2.

Comunicatul oficial al clubului FC Hermannstadt