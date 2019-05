Roland Garros 2019: Doar trei jucatoare au mai ramas in cursa pentru locul 1 in clasamentul WTA! Situatia Simonei Halep

Doar trei jucatoare se mai afla in cursa pentru pozitia de lider mondial in clasamentul WTA.

Daca initial erau sase jucatoare in aceasta cursa, apoi s-a trecut la cinci, iar in prezent au mai ramas doar trei candidate pentru fotoliul de lider mondial in clasamentul WTA. Simona Halep nu se afla printre ele. Romanca in varsta de 27 de ani, campioana en-titre la Roland Garros, nu are nicio sansa sa revina pe primul loc la finalul acestui turneu. La inceputul turneului se aflau in cursa si Angelique Kerber (eliminata in runda inaugurala) si Petra Kvitova (retrasa inaintea meciului din turul intai).

In acest moment, doar Naomi Osaka, actualul lider mondial, Karolina Pliskova (2 WTA) si Kiki Bertens (4 WTA) pot deveni lider mondial la finalul celui de-al doilea turneu major din sezonul competitional. Naomi Osaka isi pastreaza pozitia din ierarhie daca ajunge in finala, Karolina Pliskova devine lider mondial daca se califica in marea finala, insa daca Osaka se califica in penultimul act, cehoaica trebuie sa castige titlul, iar Kiki Bertens este nevoita sa ajunga in finala, insa daca Osaka ajunge in optimile de finala, olandeza trebuie sa castige titlul la Paris.



Simona Halep nu este in cursa pentru locul 1 WTA

Simona Halep, campioana en-titre de la Openul francez, are de aparat 2000 de puncte, fapt pentru care nu poate sa intre in cursa pentru a prelua pozitia de lider mondial la finalul turneului. In acest moment, romanca se afla in clasamentul WTA LIVE pe locul 8.



Cum arata acum clasamentul WTA LIVE:



1. Naomi Osaka – 6426 de puncte, cu posibilitatea de a ajunge la 8356

2. Karolina Pliskova – 5685 de puncte, cu posibilitatea de a ajunge la 7555

3. Kiki Bertens – 5405 de puncte, cu posibilitatea de a ajunge la 7275

4. Petra Kvitova – RETRASA inaintea meciului din primul tur

5. Angelique Kerber – ELIMINATA in primul tur

6. Ashleigh Barty – 4535 de puncte, cu posibilitatea de a ajunge la 6405

7. Elina Svitolina – 3967 de puncte, cu posibilitatea de a ajunge la 5837

8. Simona Halep – 3605 puncte, cu posibilitatea de a ajunge la 5533

9. Aryna Sabalenka – 3565 de puncte, cu posibilitatea de a ajunge la 5495

10. Serena Williams – 3411 de puncte, cu posibilitatea de a ajunge la 5281