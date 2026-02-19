Astăzi, 19 februarie, Dinamo București aniversează 45 de ani de la ultima Cupă a Campionilor Europeni (actuala Champions League) câștigată de echipa de volei masculin din Ștefan cel Mare.

”VOLEI MASCULIN. Astăzi aniversăm 45 de ani de la ultima 🏆 Cupă a Campionilor Europeni cucerită de Dinamo!

Pe 19 februarie 1981, Dinamo cucerea Cupa Campionilor Europeni la Palma de Mallorca (Spania), după un joc decisiv cu ȚSKA Moscova (3-2).

Lotul lui Dinamo, campioana Europei în 1981, cu legendarul Willy Schreiber antrenor: Gunther Enescu, Marian Păușescu, Cornel Oros, Dan Gârleanu, Marius Căta-Chițiga, Mircea Tutovan...

Lotul a fost format din: Gunther Enescu, Laurenţiu Dumănoiu, Gheorghe Zanfir, Marian Păuşescu, Cornel Oros, Dan Gârleanu, Marius Căta-Chiţiga, Mihai Slabu, Mircea Tutovan, Emilian Vrâncuț şi antrenorii Willy Schreiber și George Eremia.

💥Aniversarea de astăzi va fi marcată printr-un moment special la meciul de sâmbătă cu Steaua, programat în sala Dinamo de la ora 17:00.

Dinamo, campioana en-titre și cea mai titrată echipă din istoria voleiului românesc

Dinamo este cea mai titrată echipă din istoria voleiului masculin românesc, cu 3 CCE câștigate (alte 3 finale jucate), o Cupă a Cupelor (1979) și 19 titluri de campioană națională.

👉VĂ AȘTEPTĂM sâmbătă la Sala Dinamo, pentru un spectacol la fileu”, a postat CS Dinamo București.

După finala CCE pierdută în 1981 în fața lui Dinamo, sovieticii de la ȚSKA Moscova și-au luat revanșa anul următor, în aceeași competiție: