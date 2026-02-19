VIDEO Dinamo aniversează astăzi 45 de ani de la ultima Cupă a Campionilor Europeni câștigată!

Dinamo aniversează astăzi 45 de ani de la ultima Cupă a Campionilor Europeni câștigată! Volei
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Echipa din Ștefan cel Mare are trei trofee în actuala Champions League, plus alte trei finale jucate.

TAGS:
Dinamocs dinamo bucurestiCupa Campionilor EuropeniMarius Căta-ChiţigaWilly Schreiber
Din articol

Astăzi, 19 februarie, Dinamo București aniversează 45 de ani de la ultima Cupă a Campionilor Europeni (actuala Champions League) câștigată de echipa de volei masculin din Ștefan cel Mare.

”VOLEI MASCULIN. Astăzi aniversăm 45 de ani de la ultima 🏆 Cupă a Campionilor Europeni cucerită de Dinamo!

Pe 19 februarie 1981, Dinamo cucerea Cupa Campionilor Europeni la Palma de Mallorca (Spania), după un joc decisiv cu ȚSKA Moscova (3-2).

Lotul lui Dinamo, campioana Europei în 1981, cu legendarul Willy Schreiber antrenor: Gunther Enescu, Marian Păușescu, Cornel Oros, Dan Gârleanu, Marius Căta-Chițiga, Mircea Tutovan...

Lotul a fost format din: Gunther Enescu, Laurenţiu Dumănoiu, Gheorghe Zanfir, Marian Păuşescu, Cornel Oros, Dan Gârleanu, Marius Căta-Chiţiga, Mihai Slabu, Mircea Tutovan, Emilian Vrâncuț şi antrenorii Willy Schreiber și George Eremia.

💥Aniversarea de astăzi va fi marcată printr-un moment special la meciul de sâmbătă cu Steaua, programat în sala Dinamo de la ora 17:00.

Dinamo, campioana en-titre și cea mai titrată echipă din istoria voleiului românesc

Dinamo este cea mai titrată echipă din istoria voleiului masculin românesc, cu 3 CCE câștigate (alte 3 finale jucate), o Cupă a Cupelor (1979) și 19 titluri de campioană națională.

👉VĂ AȘTEPTĂM sâmbătă la Sala Dinamo, pentru un spectacol la fileu”, a postat CS Dinamo București.

După finala CCE pierdută în 1981 în fața lui Dinamo, sovieticii de la ȚSKA Moscova și-au luat revanșa anul următor, în aceeași competiție:

Marius Căta-Chițiga despre succesul istoric al lui Dinamo din 1981

Marius Căta-Chițiga, unul dintre componenții acelei echipe de legendă, a rememorat bucuria triumfului din 1981 pentru pagina CS Dinamo Volei:

“Sunt senzații extraordinare! Toată lumea din sală simțea că putem face surpriza și putem câștiga.

M-a bucurat pentru că visul acelei generații s-a realizat prin acea performanță”.

Dinamo se pregătește de ”Eternul derby” cu Steaua de sâmbătă

Mircea Peța și Sergio Diaconescu, voleibaliști la Dinamo, invitați la Poveștile Sport.ro

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Andrew, fratele regelui Charles al III-lea, a fost arestat. Suspiciuni grave privind legături cu Jeffrey Epstein
Andrew, fratele regelui Charles al III-lea, a fost arestat. Suspiciuni grave privind legături cu Jeffrey Epstein
ARTICOLE PE SUBIECT
Cum a învins-o Dinamo pe vicecampioana Franței! ”17 este bulgar, știe doar power” și ce scrie L'Equipe
Cum a învins-o Dinamo pe vicecampioana Franței! ”17 este bulgar, știe doar power” și ce scrie L'Equipe
ULTIMELE STIRI
Raul Opruț a fost întrebat despre echipa națională și spus-o direct: „Nimeni nu ar trebui să aibă dubii”
Raul Opruț a fost întrebat despre echipa națională și spus-o direct: „Nimeni nu ar trebui să aibă dubii”
Barcelona a început negocierile! Hansi Flick îl vrea cu orice preț
Barcelona a început negocierile! Hansi Flick îl vrea cu orice preț
FC Hermannstadt a luat foc după analiza lui Vassaras de la CCA! ”Pe cine protejaţi, domnilor?”
FC Hermannstadt a luat foc după analiza lui Vassaras de la CCA! ”Pe cine protejaţi, domnilor?”
Atacant de la Atletico Madrid și mijlocaș de la Bayer Leverkusen la naționala de fotbal a României!
Atacant de la Atletico Madrid și mijlocaș de la Bayer Leverkusen la naționala de fotbal a României!
(P) After shave: ce face bine pielii și ce îți poate da iritații
(P) After shave: ce face bine pielii și ce îți poate da iritații
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Suspendare uriașă pentru Radu Petrescu, după scandalul din Petrolul - FC Argeș!

Suspendare uriașă pentru Radu Petrescu, după scandalul din Petrolul - FC Argeș!

Bodo/Glimt - Inter 3-1 | Lecție de fotbal norvegiană! Echipa lui Chivu, distrusă în a doua repriză

Bodo/Glimt - Inter 3-1 | Lecție de fotbal norvegiană! Echipa lui Chivu, distrusă în a doua repriză

Marius Lăcătuș intervine în conflictul Bergodi - Cordea: „Nu e corectă suspendarea”

Marius Lăcătuș intervine în conflictul Bergodi - Cordea: „Nu e corectă suspendarea”

Kylian Mbappe intimidează: ”Să nu vină pe Bernabeu! Nu merită, nu trebuie să joace aici”

Kylian Mbappe intimidează: ”Să nu vină pe Bernabeu! Nu merită, nu trebuie să joace aici”

Comisia de Disciplină a decis: Cristiano Bergodi și Andrei Cordea, suspendați!

Comisia de Disciplină a decis: Cristiano Bergodi și Andrei Cordea, suspendați!

Tragedie în fotbalul românesc! Puștiul de viitor și-a pierdut viața într-o manieră absurdă

Tragedie în fotbalul românesc! Puștiul de viitor și-a pierdut viața într-o manieră absurdă



Recomandarile redactiei
FC Hermannstadt a luat foc după analiza lui Vassaras de la CCA! ”Pe cine protejaţi, domnilor?”
FC Hermannstadt a luat foc după analiza lui Vassaras de la CCA! ”Pe cine protejaţi, domnilor?”
Barcelona a început negocierile! Hansi Flick îl vrea cu orice preț
Barcelona a început negocierile! Hansi Flick îl vrea cu orice preț
Mouhamadou Drammeh își spune pentru Sport.ro fascinanta poveste. Cum o descrie pe U Cluj într-un cuvânt și de ce afirmă: "Dacă mă pun în locul mamei, cred că era un dezastru"
Mouhamadou Drammeh își spune pentru Sport.ro fascinanta poveste. Cum o descrie pe U Cluj într-un cuvânt și de ce afirmă: "Dacă mă pun în locul mamei, cred că era un dezastru"
Atacant de la Atletico Madrid și mijlocaș de la Bayer Leverkusen la naționala de fotbal a României!
Atacant de la Atletico Madrid și mijlocaș de la Bayer Leverkusen la naționala de fotbal a României!
Un fost fotbalist de la U Craiova, dezvăluiri despre Adrian Mititelu. Cum se comporta patronul oltenilor
Un fost fotbalist de la U Craiova, dezvăluiri despre Adrian Mititelu. Cum se comporta patronul oltenilor
Alte subiecte de interes
Tragerea la sorți pentru meciurile din play-off-ul Cupei României s-a încheiat! Dinamo, cel mai greu adversar + vom avea sigur echipă din Liga 3 în faza grupelor
Tragerea la sorți pentru meciurile din play-off-ul Cupei României s-a încheiat! Dinamo, cel mai greu adversar + vom avea sigur echipă din Liga 3 în faza grupelor
Fostul fotbalist al lui Dinamo, ”printre cei mai buni” la debutul în Serie A!
Fostul fotbalist al lui Dinamo, ”printre cei mai buni” la debutul în Serie A! 
Dinamo, numai de la 40 de goluri în sus! ”Dulăii” fac legea și la tineret
Dinamo, numai de la 40 de goluri în sus! ”Dulăii” fac legea și la tineret
Fabulos! Sportul la care Dinamo 1 e campioană, Dinamo 2 e pe locul 3, iar Dinamo 3 e pe locul 4
Fabulos! Sportul la care Dinamo 1 e campioană, Dinamo 2 e pe locul 3, iar Dinamo 3 e pe locul 4
Cum a ratat Sparta Praga șansa să lupte pentru câștigarea Cupei Campionilor Europeni, în 1992
Cum a ratat Sparta Praga șansa să lupte pentru câștigarea Cupei Campionilor Europeni, în 1992
38 de ani de la triumful Stelei în Europa! Helmut Duckadam nu uită și nu iartă: ”M-au aruncat ca pe o măsea stricată!”
38 de ani de la triumful Stelei în Europa! Helmut Duckadam nu uită și nu iartă: ”M-au aruncat ca pe o măsea stricată!”
CITESTE SI
Coaliția a căzut, în sfârșit, de acord, pe tăierile din administrație. Cine scapă de reducerea cu 10% a bugetelor de salarii

stirileprotv Coaliția a căzut, în sfârșit, de acord, pe tăierile din administrație. Cine scapă de reducerea cu 10% a bugetelor de salarii

Zboruri anulate și întârziate pe Aeroportul Otopeni. Cum afectează ninsoarea și viscolul traficul aerian la București | LISTĂ

stirileprotv Zboruri anulate și întârziate pe Aeroportul Otopeni. Cum afectează ninsoarea și viscolul traficul aerian la București | LISTĂ

Iarna nu s-a încheiat. Șefa ANM, avertisment după cele mai severe ninsori din acest sezon: „E posibil să mai apară”

stirileprotv Iarna nu s-a încheiat. Șefa ANM, avertisment după cele mai severe ninsori din acest sezon: „E posibil să mai apară”

Legea pensiilor magistraților este constituțională. SURSE: Un judecător numit de PSD a votat ”pentru”. Reacția lui Bolojan

stirileprotv Legea pensiilor magistraților este constituțională. SURSE: Un judecător numit de PSD a votat ”pentru”. Reacția lui Bolojan

VIDEO VOYO.RO
UFC
(RO) UFC Fight Night: Strickland vs Hernandez


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Strickland vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bautista vs Oliveira


00:00
UFC
UFC 325: Volkanovski vs Lopes 2


00:00
UFC
UFC 324: Gaethje vs Pimblett


00:00
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!