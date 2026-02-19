În acest moment, centurile boxului profesionist recunoscute de International Boxing Hall of Fame (IBHOF) sunt cele acordate de World Boxing Council (WBC), World Boxing Association (WBA), International Boxing Federation (IBF) și World Boxing Organization (WBO).

Dana White, Nick Khan și Turki Al-Sheikh au înființat o promoție independentă de IBHOF

Însă afaceriștii americani Dana White (CEO și președinte al Ultimate Fighting Championship - UFC, proprietar al promoție Power Slap și membru în consiliul de directori ai Meta Platforms) și Nick Khan (președintele World Wrestling Entertainment - WWE și membru în consiliul de directori al TKO Group Holdings, Inc.) și oficialul saudit Turki bin Abdul Mohsen Al-Sheikh (președinte al General Entertainment Authority, consilier cu post de ministru al Curții Regale din Arabia Saudită și fost patron al cluburilor de fotbal Pyramids FC și UD Almeria) au lansat Zuffa Boxing.

Noua promoție va oferi cele mai mari premii în bani din boxul profesionist, va fi independentă de autoritatea IBHOP, va fi o asociere între Sela (companie deținută de Public Investment Fund din Arabia Saudită) și TKO Group Holdings (TKO) și va avea sediul în Las Vegas (Nevada, SUA).

Cei trei fondatori au prezentat noua centură Zuffa Boxing

Deși ideea a fost lansată în august 2017, iar Zuffa Boxing s-a ocupat de organizarea supermeciului Canelo Alvarez - Terence Crawford, în care au fost puse în joc centurile WBA (Super), WBC, IBF, WBO, The Ring și TBRB la categoria super mijlocie, primul eveniment independent a fost Zuffa Boxing 01 (Callum Walsh vs. Carlos Ocampo), programat pentru 23 ianuarie 2026, în Meta Apex din Enterprise (Nevada).

Recent, Dana White și Nick Khan i-au prezentat lui Turki Al-Sheikh designul centurii Zuffa Boxing. Aceasta nu este la fel de stălucitoare ca celelalte patru versiuni existente, dar va avea încastrate câteva diamante veritabile. Fanii au remarcat că seamănă izbitor cu centura BMF din UFC, care se acordă în mod excepțional unui luptător cu realizări deosebite în ring. Aceasta ar urma să se acorde câștigătorului meciului Jai Opetaia - Brandon Glanton (categoria grea), care se va disputa în cadrul Zuffa Boxing 04, pe 8 martie 2026.

Foto - Getty Images, Zuffa Boxing (Instagram)