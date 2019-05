ROLAND GARROS 2019 | A intrat in istorie la Roland Garros! E "cosmarul" Simonei Halep. Ce a reusit e unic in tenisul mondial

Simona Halep lupta la editia din acest an a Roland Garros sa-si apere trofeul cucerit anul trecut la openul francez.

Kaia Kanepi, “cosmarul” Simonei Halep, locul 88 WTA, a intrat in istoria tenisului mondial feminin printr-o reusita surprinzatoare. Jucatoarea din Estonia, in varsta de 33 de ani, a devenit la cel de-al doilea turneu de Grand Slam din acest sezon competitional jucatoarea care a eliminate cele mai multe favorite in primul tur la turneele majore.

Printre jucatoarele eliminate prematur din concurs de catre Kaia Kanepi se afla si Simona Halep, care a fost invinsa de estoniana in primul tur de la US Open 2018, scor 6-2, 6-4. Ea era foarte aproape de aceasta performanta si la Australian Open in 2019, cand a jucat in primul tur tot contra romancei. Si in Australia a inceput promitator, i-a luat Simonei primul set in tie break, insa fostul lider mondial a revenit si s-a impus pana la urma, scor 6-7, 6-4, 6-2.

Kaia Kanepi, cosmarul capilor de serie la turneele de Grand Slam

Mai exact, in intreaga cariera, Kaia Kanepi a reusit sa elimine sapte favorite in primul tur al turneelor de Grand Slam. Ea a depasit-o saptamana aceasta pe belgianca Yanina Wickmayer, care avea sase jucatoare cu statut de favorita eliminate in primul tur de la Grand Slam-uri. La Paris, Kaia Kanepi a invins-o in primul tur pe germana Julia Goerges, favorita numarul 18 de pe tabloul principal de simplu. In turul urmator, sportiva din Estonia o va intalni la Paris pe chinezoaica Shuai Zhang, locul 50 WTA.