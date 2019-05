Serena Williams, CRIZA de nervi la primul meci de la Roland Garros 2019: "A fost straniu!" Cum a reactionat. VIDEO

Serena Williams a avut o criza de nervi in primul meci de la Roland Garros 2019.

Serena Williams, locul 10 WTA, s-a calificat cu ceva emotii in turul al doilea de la Roland Garros 2019. Americanca in varsta de 37 de ani a invins-o in runda inaugurala pe rusoaica Vitalia Diatchenko, locul 83 WTA, scor 2-6, 6-1, 6-0, la capatul unui meci care a durat o ora si 32 de minute de joc.

Dupa un prim set cares-a scurs intr-o singura directie, cea a rusoaicei, Serena a avut cateva izbucniri pe teren, dupa care si-a mai eliberat bratul si a inceput sa loveasca puternic, bine plasat, eliminand orice dubiu ca este foarte aproape de retragerea definitiva din circuitul feminin de tenis.

Dupa primul set cedat in mod clar, Serena a avut nevoie de cateva minute pentru a-si gasi ritmul, loviturile sale fiind inca slab plasate in terenul advers, moment in care americanca a urlat pe teren. La conferinta de presa, ea a explicat iesirea razboinica din acel moment.

It's been that sort of match so far for Serena ???? #RG19 pic.twitter.com/E6T0UXc8Bz — Eurosport UK (@Eurosport_UK) May 27, 2019

Serena Williams, verdict clar: “A fost un meci straniu!”

Probabil ca Serena nu s-ar fi asteptat la un asemenea test din partea adversarei din primul tur, Vitalia Diatchenko. Chiar daca a fost o incercare destul de dificila, americanca a trecut testul cu brio, iar in turul urmator o va intalni pe castigatoarea dintre Nara si Jakupovic. "A fost straniu. Am devenit nervoasa si picioarele mele au incetat sa se mai miste, de parca as fi avut pietre in pantofii sport. Si mi-am spus: <Trebuie sa faci ceva>. Dar intotdeauna sunt nervoasa la inceputul unui turneu de Grand Slam", a spus Serena la conferinta de presa.

"Fiecare minge lovita imi dadea impresia ca lovesc cu cadrul rachetei, dar eu nu lovesc cu cadrul. Si in loc sa se imbunatateasca, a devenit din ce in ce mai rau. Dar am ramas pozitiva si mi-am spus ca nu pot decat sa ma remontez. A fost un debut de meci straniu. Am avut multe accidentari in ultimul timp. Desi nu ma accidentez de obicei. Mi-am luxat glezna in Australia si totul s-a degradat incepand de aici. Dar cred ca sunt pe cale sa ma vindec", a mai spus Serena Williams.