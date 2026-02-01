Novak Djokovic (locul 4 ATP, 38 de ani) a avut un discurs fairplay plin de umor după ce a pierdut prima finală de Australian Open din carieră în fața lui Carlos Alcaraz (locul 1 ATP, 22 de ani).

Novak Djokovic, glumeț și fairplay după înfrângerea cu Alcaraz

Sârbul și-a arătat respectul față de performanța spaniolului și i-a transmis că se vor mai înfrunta de multe ori în următorii 10 ani, scenariu aproape imposibil chiar și pentru Novak Djokovic.

Ulterior, deținătorul recordului de 24 de Grand Slam-uri cucerite le-a mulțumit membrilor echipei sale pentru că îl „suportă”.

Novak Djokovic a vorbit la superlativ și cu rivalul său Rafael Nadal, aflat în tribune și retras din activitate. A glumit încă o dată, sugerând că prezența lui Nadal l-a făcut să simtă că joacă doi contra unu împotriva lui Alcaraz.

Discursul de mare campion al lui Novak Djokovic

„În primul rând, felicitări, Carlos. Un turneu uimitor… Felicitări antrenorului tău, familiei și echipei tale. Ceea ce faci poate fi descris cel mai bine ca fiind istoric, legendar. Așa că felicitări. Îți doresc mult noroc în continuare în carieră. Ești atât de tânăr. Ai mult timp înainte, la fel ca și mine. Sunt sigur că ne vom întâlni de multe ori în următorii 10 ani.

Trebuie să le mulțumesc în primul rând celor din echipa mea pentru că mă suportă și pentru susținerea oferită. Nu a fost o călătorie lină, așa cum nu este niciodată. Dar voi sunteți stânca mea din colțul terenului. Ați văzut cele mai bune și cele mai rele momente ale mele în ultimii, cine știe, câți ani, dar mai ales în ultimele trei săptămâni. Acest succes este, bineînțeles, succesul vostru.

Vreau să-i vorbesc legendarului Rafa, care este în tribune. E ciudat să te văd acolo și nu aici. Vreau doar să spun că e o onoare să împart terenul cu tine și să te am în tribune la finală. E pentru prima dată pentru mine. E, evident, un sentiment puțin ciudat, dar îți mulțumesc că ești aici. Prea mulți jucători legendari spanioli. Parcă a fost doi contra unu în seara asta. Nu a fost corect, dar asta este” - a fost discursul de mare campion al lui Novak Djokovic, la Melbourne. La rândul său, Nadal l-a aplaudat zâmbind pe sârb după încheierea meciului.