Jose Mourinho a semnat cu Real Madrid, iar suflarea madrilenă speră ca antrenorul portughez să o detroneze pe Barcelona în stagiunea următoare, după ce catalanii au câștigat titlul în Spania la pas în ultimii doi ani.

Madrilenii s-au întărit serios în această vară și continuă să facă ravagii pe piața transferurilor.

Jose Mourinho: „În fotbal vrei să te confrunți cu cei mai buni”

Jose Mourinho a vorbit deschis despre perioada sa de la Barcelona, dar și despre rivalitatea pe care o are cu formația catalană, din primul mandata pe „Santiago Bernabeu”.

Tehnicianul portughez a mărturisit că se bucură că se luptă cu una dintre cele mai puternice echipe din Europa.

„Am petrecut ani minunați la Barcelona ca familie. Fiica mea a ajuns acolo când avea doar o lună. Fiul meu s-a născut la Barcelona. Soția, copiii și cu mine am petrecut patru ani minunați în oraș și nu pot avea sentimente negative despre acea perioadă.

Dar apoi este fotbalul. Am înfruntat Barcelona de multe ori: mai întâi cu Chelsea, apoi cu Inter și, în final, cu Real Madrid. Destinul m-a pus a adesea împotriva lor, dar nu am sentimente negative față de Barcelona. Pur și simplu îmi place să-i înfrunt pentru că în fotbal vrei să te confrunți cu cei mai buni. Cei mai buni sunt cei care te împing să te perfecționezi.”, a spus Jose Mourinho, conform TMW.com.

Portughezul a trecut pe la Barcelona în perioada în care Sir Bobby Robson a fost antrenorul catalanilor, iar Jose Mourinho făcea parte din staff-ul englezului.

„Există o fotografie foarte amuzantă de care îmi place să-mi amintesc. Sunt eu, Pep Guardiola și Luis Enrique în timpul unui antrenament. Eram un tânăr asistent. Pep și Luis erau doar jucători. Eram un tânăr asistent. Pep și Luis erau doar jucători. Eram foarte departe de ceea ce aveam să devin.

Cred că și ei se gândeau doar la carierele lor de jucători și nu de antrenori. Astăzi suntem cu toții ai Ligii Campionilor și am realizat lucruri extraordinare. Dar pe atunci, pur și simplu încercam să ne facem bine treaba. Mi-am dat seama că Pep era un jucător foarte inteligent, datorită modului în care interpreta și citea jocul. De asemenea, am perceput în Luis Enrique calități de lider și o mare capacitate de a motiva echipa.”, a mai spus Jose Mourinho.