Rafael Nadal (39 de ani), câștigător a 22-a de titluri de Grand Slam, și-a ales favoritul dintre Novak Djokovic (38) și Carlos Alcaraz (22) în finala de la Australian Open.

Rafael Nadal s-a decis cu cine va ține în finala Australian Open

Nadal va fi de partea conaționalului său Carlos Alcaraz, însă se va bucura și în cazul unui succes al rivalului său, Novak Djokovic.

„În primul rând, va fi o plăcere să urmăresc finala în direct. Primul lucru pe care mi-l doresc este să mă bucur din nou de o mare bătălie și de un tenis de nivel înalt.

Am o relație bună cu el (n.r.- Carlos Alcaraz), am jucat împreună la Jocurile Olimpice, am fost amândoi în echipa Spaniei. Dacă Novak câștigă, mă voi bucura pentru el pentru că, într-un fel, ceea ce face este spectaculos.

Nu ar fi o tragedie pentru mine, dar, dacă trebuie să susțin pe cineva, simt că trebuie să-l susțin pe Carlos”, a declarat Rafael Nadal, câștigător al „Openului Vesel” în 2009 și 2022, potrivit Marca.

O confruntare între generații

Carlos Alcaraz (1 ATP) și Novak Djokovic (4 ATP) se vor duela duminică, pe 1 februarie, în finala Australian Open, într-o confruntare a generațiilor „Sportului alb”.

Djokovic deține recordul de 24 de Grand Slam-uri adjudecate, dintre care 10 au fost la Australian Open (record). La rândul său, Alcaraz și-a trecut în palmares șase titluri de Mare Șlem, aflându-se în premieră într-o finală la Melbourne.

