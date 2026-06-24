Istvan Kovacs a prins încă un meci în faza grupelor de la Cupa Mondială 2026. Ce ”greu” va arbitra

Duminică dimineață, de la 05:00 ora României, Iordania o înfruntă pe Argentina la Arlington, în Texas, pe ”AT&T Stadium”. Va fi ultimul meci pentru cele două din faza grupelor de la turneul final din Statele Unite ale Americii, Mexic și Canada.

Pentru confruntarea de la Texas, Istvan Kovacs a fost delegat la centru. El va fi ajutat de Mihai Marica și Ferencz Tunyogi la tușe. În continuarea delegărilor, FIFA l-a pus pe Dahane Beida al patrulea oficial și pe Jerson Santos rezervă.

Dacă pe Algeria și Austria selecționata ”Albiceleste” le-a mai întâlnit înainte de CM 2026, meciul Iordania - Argentina va fi o premieră. Cele două reprezentative se vor înfrunta pentru prima dată în istorie.

La meciul Tunisia - Japonia, Kovacs a fost aspru criticat de suporterii asiatici

Fanii nu l-au menajat deloc pe ”centralul” român. Supărarea lor este legată direct de clasamentul grupei F. Japonia și Olanda au câte patru puncte și un golaveraj identic de +4.

Totuși, batavii ocupă primul loc deoarece au marcat mai multe goluri, mulțumită victoriei cu 5-1 în fața Suediei. Un gol în plus marcat de japonezi, posibil dintr-un penalty acordat în minutul 1, i-ar fi propulsat pe prima poziție a grupei.

Pe rețelele de socializare, reacțiile au fost dure. Suporterii niponi au transmis mesaje vehemente la adresa arbitrajului: