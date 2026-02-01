Trei ore și două minute a ținut finala Australian Open la masculin. Carlos Alcaraz (22 de ani), locul 1 ATP, s-a impus cu 2-6, 6-2, 6-3, 7-5 în fața lui Novak Djokovic (38 de ani), locul 4 ATP.



Spaniolii au reacționat imediat după ce Alcaraz l-a învins pe Novak Djokovic la Melbourne: ”Nimeni nu reușise asta până acum”



După reușita de la Melbourne, Carlos Alcaraz a fost lăudat și de jurnaliștii din Spania, care au scris că ibericul preia, odată cu victoria în fața lui Djokovic, ”mantia” lăsată de trio-ul legendar: Rafael Nadal, Roger Federer și Novak Djokovic.



”Este o zi dedicată legendei acestui sport, un alt triumf pentru un jucător de tenis special, care preia cu forță mantia lăsată de ’Big 3’ (n.r. Nadal, Federer și Djokovic).



El l-a învins pe cel mai bun reprezentant al trio-ului din epoca de aur a acestui sport. L-a învins pe Novak Djokovic, sârbul cu 24 de titluri de Grand Slam, sub privirea atentă a lui Rafa Nadal din tribune.



22 de ani și 272 de zile. Vârsta la care Carlos Alcaraz a câștigat un Grand Slam legendar. Nimeni nu a câștigat vreodată toate cele patru titluri majore la o vârstă atât de fragedă.



Dintre cei nouă jucători de tenis care au realizat această performanță în timpul carierei lor, niciunul nu a fost atât de precoce”, a scris Mundo Deportivo.

