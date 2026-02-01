Fostul multiplu campion de Grand Slam, americanul John McEnroe (66 de ani) a estimat pentru Sport.ro, în timpul Australian Open 2026, pentru cât timp îl mai vede pe Novak Djokovic (38 de ani, 4 ATP) continuând să joace la cel mai înalt nivel.

La 39 de ani fără 4 luni, „Nole” s-a calificat în finala Australian Open 2026, un ultim act competițional istoric, care ar putea să se încheie cu Djokovic devenind prima persoană din istorie cu 25 de titluri de mare șlem cucerite în probele individuale ale tenisului.

John McEnroe, „uimit de foamea” de performanță a lui Novak Djokovic, la aproape 39 de ani

McEnroe a invocat abilitatea sârbului Djokovic de a câștiga un titlu de mare șlem ca factor decisiv, în discuția învârtită în jurul prelungirii activității sale, în circuitul profesionist.

„Doamne, nu știu… o parte ține de propria lui motivație, de cât de mult își dorește asta. Sunt uimit că încă face lucrurile astea la nivelul acesta acum, deci… e o persoană unică, să mai aibă foamea asta, dorința asta de a face ce trebuie, pentru că corpul lui nu coopera,” a afirmat John McEnroe, făcând referire la sfertul de finală cu Lorenzo Musetti, în care italianul s-a retras când avea avantaj de 2-0 la seturi.

McEnroe crede că un nou titlu de mare șlem îl poate face pe Djokovic să rămână și mai mult în tenis

„La asta se reduce totul. La corp. Pur și simplu… uneori, la vârsta aceea, te trezești și nu mai e acea elasticitate pe care o ai la 25 de ani, dar cumva, el încă e acolo.

Nu știu, adică eu unul eram pe punctul de a împlini 34 de ani și corpul deja nu mai coopera. El face tot ce este posibil, trebuie să-i acordăm un credit enorm. Nu știu cât va mai continua dacă nu câștigă un turneu de Grand Slam. Au trecut doi ani.



Cât timp poți continua să joci când ai câștigat atât de mult, mental și fizic, și când nu mai câștigi? Asta e întrebarea. Așa că nu cred că ar putea să continue… aș fi surprins dacă ar mai face asta mai mult de un an, dacă nu ar câștiga,” a declarat John McEnroe pentru Sport.ro, într-un interviu intermediat de Eurosport.

