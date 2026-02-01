EXCLUSIV Djokovic „joacă pe banii casei” în Australia. Legendarul McEnroe a estimat pentru Sport.ro cât timp îl mai vede pe sârb jucând tenis profesionist

Djokovic „joacă pe banii casei" în Australia. Legendarul McEnroe a estimat pentru Sport.ro cât timp îl mai vede pe sârb jucând tenis profesionist
Marcu Czentye
Novak Djokovic, analizat de John McEnroe, în exclusivitate pentru Sport.ro, înainte de un moment în care sârbul poate reuși o nouă performanță ce nu s-a mai văzut niciodată în sport.

Fostul multiplu campion de Grand Slam, americanul John McEnroe (66 de ani) a estimat pentru Sport.ro, în timpul Australian Open 2026, pentru cât timp îl mai vede pe Novak Djokovic (38 de ani, 4 ATP) continuând să joace la cel mai înalt nivel.

La 39 de ani fără 4 luni, „Nole” s-a calificat în finala Australian Open 2026, un ultim act competițional istoric, care ar putea să se încheie cu Djokovic devenind prima persoană din istorie cu 25 de titluri de mare șlem cucerite în probele individuale ale tenisului.

John McEnroe, „uimit de foamea” de performanță a lui Novak Djokovic, la aproape 39 de ani

McEnroe a invocat abilitatea sârbului Djokovic de a câștiga un titlu de mare șlem ca factor decisiv, în discuția învârtită în jurul prelungirii activității sale, în circuitul profesionist.

„Doamne, nu știu… o parte ține de propria lui motivație, de cât de mult își dorește asta. Sunt uimit că încă face lucrurile astea la nivelul acesta acum, deci… e o persoană unică, să mai aibă foamea asta, dorința asta de a face ce trebuie, pentru că corpul lui nu coopera,” a afirmat John McEnroe, făcând referire la sfertul de finală cu Lorenzo Musetti, în care italianul s-a retras când avea avantaj de 2-0 la seturi.

McEnroe crede că un nou titlu de mare șlem îl poate face pe Djokovic să rămână și mai mult în tenis

„La asta se reduce totul. La corp. Pur și simplu… uneori, la vârsta aceea, te trezești și nu mai e acea elasticitate pe care o ai la 25 de ani, dar cumva, el încă e acolo. 

Nu știu, adică eu unul eram pe punctul de a împlini 34 de ani și corpul deja nu mai coopera. El face tot ce este posibil, trebuie să-i acordăm un credit enorm. Nu știu cât va mai continua dacă nu câștigă un turneu de Grand Slam. Au trecut doi ani. 

Cât timp poți continua să joci când ai câștigat atât de mult, mental și fizic, și când nu mai câștigi? Asta e întrebarea. Așa că nu cred că ar putea să continue… aș fi surprins dacă ar mai face asta mai mult de un an, dacă nu ar câștiga,” a declarat John McEnroe pentru Sport.ro, într-un interviu intermediat de Eurosport.

John McEnroe, despre Djokovic împotriva lui Sinner și Alcaraz

Djokovic, care a trecut de Sinner în cinci seturi, după patru ore și nouă minute de joc, a resetat așteptările și se arată încrezător în ceea ce va fi a unsprezecea finală a carierei, la Melbourne.

Fără înfrângere în primele zece finale jucate în Australia, Djokovic va încerca să îi nege lui Alcaraz posibilitatea de a-și completa marele șlem și de a deveni cel mai tânăr tenismen din istorie care semnează această performanță.

McEnroe, despre 'Nole' în lupta cu primii doi jucători ai lumii: „Cunoscându-l, Djokovic are ași ascunși în mânecă.”

Luând în considerare cele două retrageri de care a beneficiat, în optimi și în sferturi, John McEnroe a declarat că Djokovic „joacă pe banii casei” la Melbourne, subliniind doza de noroc notabilă pe care a avut-o în actuala ediție a Openului Australian.

Înaintea semifinalei Novak Djokovic - Jannik Sinner, John McEnroe se declara mai degrabă sceptic despre abilitatea lui „Nole” de a-i învinge consecutiv pe Sinner și Alcaraz, dar preciza, în același timp, că sârbul ar putea avea câțiva ași ascunși în mânecă, în raport cu numerele 1 și 2 ATP.

„Pentru Novak, indiferent de situație, este extrem de greu să-i bată pe acești doi jucători. A vorbit despre asta; nu este niciun secret.

Acești băieți joacă la un alt nivel de câțiva ani, așa că va trebui să vină cu ceva special. Nu știu dacă are ceva ascuns în mânecă sau nu, dar, cunoscându-l, poate că da. Totuși, va fi o misiune foarte, foarte grea.

Dar uitați-vă la Carlos. Ați văzut vreodată un jucător care să execute voleu mai bine decât el? Sunt dispus să ascult. Poate că este cel mai bun tenismen, la voleu, văzut vreodată. Mingea vine cu o viteză incredibilă,” a completat John McEnroe pentru Sport.ro.

Finala Australian Open 2026 se vede pe Eurosport și HBO Max.

Novak Djokovic

