VIDEO Alcaraz, aplaudat de Nadal, după un punct uluitor câștigat în finala cu Djokovic: spectacol deplin în Arena Rod Laver

Marcu Czentye
Punct din altă lume câștigat de Carlos Alcaraz, în finala cu Novak Djokovic, la Australian Open 2026.

Carlos AlcarazNovak DjokovicAustralian Open 2026rafael nadalfinala australian open
Carlos Alcaraz (22 de ani, 1 ATP) și Novak Djokovic (38 de ani, 4 ATP) s-au neutralizat în primele două manșe ale finalei Australian Open 2026, iar punctele cu adevărat lungi, electrizante, specifice unei finale masculine de turneu major au apărut abia în startul setului trei.

„Nivel nebunesc din partea ambilor jucători,” a scris contul oficial al turneului de la Roland Garros

Sub privirile compatriotului Rafael Nadal, Carlos Alcaraz și-a demonstrat „geniul” despre care a vorbit John McEnroe, în exclusivitate pentru Sport.ro, chiar împotriva lui Novak Djokovic, expertul schimburilor de mingi prelungite.

Într-un punct în care l-a plimbat pe tot terenul pe Djokovic, spaniolul a primit o replică prin lateralul fileului, din partea celui mai titrat tenismen din istoria competiției.

Rafael Nadal, spectator de lux la finala Australian Open 2026

Surprins, Alcaraz a făcut câțiva pași înapoi pentru a se asigura că trimite o minge în plus în teren, într-un schimb care a ridicat Arena Rod Laver în picioare.

La final, Rafael Nadal a fost filmat aplaudând și zâmbind, arătându-se impresionat de ceea ce reușește conaționalul său, cu 17 ani mai tânăr.

Transylvania Open 2026 (31 ianuarie - 7 februarie), transmis în exclusivitate de VOYO!

Emma Răducanu, Jaqueline Cristian și Sorana Cîrstea vor fi principalele favorite la câștigarea trofeului pus în joc la Cluj-Napoca.

