Carlos Alcaraz (22 de ani, 1 ATP) și Novak Djokovic (38 de ani, 4 ATP) s-au neutralizat în primele două manșe ale finalei Australian Open 2026, iar punctele cu adevărat lungi, electrizante, specifice unei finale masculine de turneu major au apărut abia în startul setului trei.

„Nivel nebunesc din partea ambilor jucători,” a scris contul oficial al turneului de la Roland Garros

Sub privirile compatriotului Rafael Nadal, Carlos Alcaraz și-a demonstrat „geniul” despre care a vorbit John McEnroe, în exclusivitate pentru Sport.ro, chiar împotriva lui Novak Djokovic, expertul schimburilor de mingi prelungite.

Într-un punct în care l-a plimbat pe tot terenul pe Djokovic, spaniolul a primit o replică prin lateralul fileului, din partea celui mai titrat tenismen din istoria competiției.

Rafael Nadal, spectator de lux la finala Australian Open 2026



Surprins, Alcaraz a făcut câțiva pași înapoi pentru a se asigura că trimite o minge în plus în teren, într-un schimb care a ridicat Arena Rod Laver în picioare.

La final, Rafael Nadal a fost filmat aplaudând și zâmbind, arătându-se impresionat de ceea ce reușește conaționalul său, cu 17 ani mai tânăr.