Dan Șucu aduce un puști de 18 ani la echipa mare!

Născut în 2008, Parodi vine după un sezon solid la echipa U18 a celor de la Genoa. Mijlocașul a bifat 39 de meciuri în toate competițiile și a înscris două goluri.

Parodi a ajuns la Genoa în vara anului trecut, după transferul de la rivala Sampdoria. În campionatul italian U18 a adunat 36 de apariții și peste 2.900 de minute jucate, iar spre finalul stagiunii a debutat și la nivelul formației Primavera.

Genoa lui Dan Șucu nu mai vrea să trăiască cu emoții în Serie A. „Grifonul” a terminat stagiunea 2025/26 pe locul #16, la șapte puncte de ultimul loc direct retrogradabil. În „B” au picat Cremonese, Verona și Pisa.