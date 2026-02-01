GALERIE FOTO „Dumnezeu știe”. Djokovic, nesigur dacă va mai continua în tenis, după ce Alcaraz i-a negat „25”-ul mult dorit. Sârbul a surprins la ceremonia de premiere

„Dumnezeu știe”. Djokovic, nesigur dacă va mai continua în tenis, după ce Alcaraz i-a negat „25”-ul mult dorit. Sârbul a surprins la ceremonia de premiere Tenis
Novak Djokovic, discurs excepțional în ceremonia de premiere de la Melbourne. Sârbul, mesaje directe spre ibericii Carlos Alcaraz și Rafael Nadal.

Novak Djokovic (38 de ani, 4 ATP) a caracterizat drept „istoric” rezultatul obținut de Carlos Alcaraz (22 de ani, 1 ATP) în finala Australian Open 2026, încheiată scor 2-6, 6-2, 6-3, 7-5, după trei ore și două minute de joc.

Devenit cel mai tânăr tenismen din istorie care completează marele șlem, jucătorul din Murcia a fost lăudat de jucătorul născut la Belgrad.

Novak Djokovic îl elogiază pe Carlos Alcaraz: „Cel mai bun cuvânt de a descrie ce ai făcut e 'legendar', 'istoric.'”

„Cel mai bun cuvânt de a descrie ce ai făcut e 'legendar', 'istoric.' Ești atât de tânăr, mai ai mult timp la dispoziție, ca și mine, așa că sunt sigur că ne vom mai vedea în multe finale, de aici încolo,” a punctat Novak Djokovic, pe un ton hazliu, în debutul discursului ținut în cadrul ceremoniei de premiere. 

Djokovic se gândește la retragere: „Dumnezeu știe ce se va întâmpla mâine sau peste șase, douăsprezece luni, așa că... a fost o călătorie grozavă. Vă iubesc.”

„Am avut un discurs pregătit în cazul în care câștig și un alt discurs pentru scenariul în care pierd. 

Nu vreau să pierd prea mult timp, e timpul lui Carlos, dar vreau să vă mulțumesc pentru atmosfera din ultimele zile. Sprijinul vostru a fost incredibil. Am încercat să vă dăruiesc înapoi prin tenisul pe care l-am jucat. Sunt peste două decenii de când vin aici și mereu am crezut în mine însumi. 

Dumnezeu știe ce se va întâmpla mâine sau peste șase, douăsprezece luni, așa că... a fost o călătorie grozavă. Vă iubesc,” a completat Novak Djokovic, în discursul ținut la Melbourne, după finala Australian Open 2026, lăsând un nor de incertitudine asupra continuării carierei în tenis.

Mesajul transmis de Djokovic lui Nadal, care a asistat la finală

„Îi mulțumesc echipei că m-a suportat, voi sunteți stânca mea. Vă mulțumesc. Succesul acesta e succesul vostru, cu siguranță,” a adăugat Djokovic, care s-a îndreptat către Nadal pentru a-i transmite un mesaj.

„Se simte foarte ciudat să te văd acolo, și nu aici. Vreau doar să spun că a fost o onoare să împart terenul cu tine și să am ca spectator la această finală. A fost un sentiment ciudat, dar îți mulțumesc că ai fost prezent.

Prea multe legende spaniole, s-a simțit că joc împotriva amândurora azi. Nu a fost drept, dar ok,” a glumit Novak Djokovic.

Transylvania Open 2026 (31 ianuarie - 7 februarie), transmis în exclusivitate de VOYO!

Emma Răducanu, Jaqueline Cristian și Sorana Cîrstea vor fi principalele favorite la câștigarea trofeului pus în joc la Cluj-Napoca.

