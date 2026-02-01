Novak Djokovic (38 de ani, 4 ATP) a caracterizat drept „istoric” rezultatul obținut de Carlos Alcaraz (22 de ani, 1 ATP) în finala Australian Open 2026, încheiată scor 2-6, 6-2, 6-3, 7-5, după trei ore și două minute de joc.

Devenit cel mai tânăr tenismen din istorie care completează marele șlem, jucătorul din Murcia a fost lăudat de jucătorul născut la Belgrad.

Novak Djokovic îl elogiază pe Carlos Alcaraz: „Cel mai bun cuvânt de a descrie ce ai făcut e 'legendar', 'istoric.'”

„Cel mai bun cuvânt de a descrie ce ai făcut e 'legendar', 'istoric.' Ești atât de tânăr, mai ai mult timp la dispoziție, ca și mine, așa că sunt sigur că ne vom mai vedea în multe finale, de aici încolo,” a punctat Novak Djokovic, pe un ton hazliu, în debutul discursului ținut în cadrul ceremoniei de premiere.

Djokovic se gândește la retragere: „Dumnezeu știe ce se va întâmpla mâine sau peste șase, douăsprezece luni, așa că... a fost o călătorie grozavă. Vă iubesc.”

„Am avut un discurs pregătit în cazul în care câștig și un alt discurs pentru scenariul în care pierd.



Nu vreau să pierd prea mult timp, e timpul lui Carlos, dar vreau să vă mulțumesc pentru atmosfera din ultimele zile. Sprijinul vostru a fost incredibil. Am încercat să vă dăruiesc înapoi prin tenisul pe care l-am jucat. Sunt peste două decenii de când vin aici și mereu am crezut în mine însumi.



Dumnezeu știe ce se va întâmpla mâine sau peste șase, douăsprezece luni, așa că... a fost o călătorie grozavă. Vă iubesc,” a completat Novak Djokovic, în discursul ținut la Melbourne, după finala Australian Open 2026, lăsând un nor de incertitudine asupra continuării carierei în tenis.

