Jannik Sinner (24 de ani, 1 ATP) a ratat, în ediția 2026 a competiției de la Roland Garros, o șansă cu care nu se va mai întâlni prea curând.

Cu rivalul Carlos Alcaraz absent, tenismenul italian nu a reușit să rămână în competiție nici măcar până ce sârbul Novak Djokovic, a fost eliminat în turul al treilea, de Joao Fonseca.

Jannik Sinner, supervizat de echipa medicală, după Roland Garros

Sinner a colapsat fizic, în meciul din turul secund, jucat cu argentinianul Juan Manuel Cerundolo, la scorul de 6-3, 6-2, 5-1.

3-6, 2-6, 7-5, 6-1, 6-1 a fost scorul final al confruntării, Cerundolo reușind să câștige 18 din ultimele 20 de game-uri ale partidei.