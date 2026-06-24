Jannik Sinner (24 de ani, 1 ATP) a ratat, în ediția 2026 a competiției de la Roland Garros, o șansă cu care nu se va mai întâlni prea curând.
Cu rivalul Carlos Alcaraz absent, tenismenul italian nu a reușit să rămână în competiție nici măcar până ce sârbul Novak Djokovic, a fost eliminat în turul al treilea, de Joao Fonseca.
Jannik Sinner, supervizat de echipa medicală, după Roland Garros
Sinner a colapsat fizic, în meciul din turul secund, jucat cu argentinianul Juan Manuel Cerundolo, la scorul de 6-3, 6-2, 5-1.
3-6, 2-6, 7-5, 6-1, 6-1 a fost scorul final al confruntării, Cerundolo reușind să câștige 18 din ultimele 20 de game-uri ale partidei.
Sinner s-a antrenat la Monte Carlo cu un senzor de glicemie instalat
Acuzând crampe musculare în tot corpul, Sinner nu s-a mai putut mișca așa cum a făcut-o în primele două seturi și șase game-uri, iar sudamericanul a profitat la maximum de șansa avută.
În încercarea de a evita repetarea altor situații similare, în viitor, echipa lui Jannik Sinner a schimbat tactica și i-a cerut jucătorului italian să poarte, în permanență, cel puțin pentru o perioadă, un senzor de monitorizare continuă a glicemiei, notează Punto de break.
Cu ajutorul acestuia, medicii din echipa lui Jannik Sinner se așteaptă să culeagă date importante care să elucideze cauzele unui colaps precum cel trăit de numărul unu mondial, pe zgura de la Paris.
Senzorul le va furniza medicilor informații vitale referitoare la modul în care corpul lui Sinner răspunde la extenuare, alimentare, căldură și metode de recuperare.
Sinner a fost văzut antrenându-se la Monte Carlo având acest senzor de glicemie instalat. Italianul nu a mai jucat un meci oficial de la partida pierdută dramatic în turul secund la Roland Garros, dar va aborda competiția de la Wimbledon din postura de campion en-titre.