7-6, 7-6, în două tiebreak-uri câștigate la trei, respectiv doi s-a impus sârbul Novak Djokovic, în detrimentul ibericului Carlos Alcaraz, în finala turneului olimpic de tenis de la Paris.

La nici o lună după ce Alcaraz îl învingea pentru al doilea an la rând în finala competiției de la Wimbledon, „Nole” s-a revanșat tocmai pe zgura pariziană, unde spaniolul a ieșit, în acest an, în premieră campion.

Succesul surprinzător s-a încheiat cu emoții nemaivăzute pe chipul și în întregul corp al tenismenului balcanic, care a plâns cu tremur, minute în șir după terminarea partidei, dar și cu lacrimi de copil din partea tânărului Carlos Alcaraz.

Fantastic how Corretja dealt with the situation. pic.twitter.com/J7ToT0z5Su

Alcaraz crying on live tv after the final.

Carlos Alcaraz crying after losing the Gold Medal match and being comforted by Alex Corretja is an all-time Olympic moment.

The tears of a man who knows he did everything he could today. ❤ pic.twitter.com/Ow8bXllJyW