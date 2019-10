Boris Becker: "Imi place foarte mult de Simona Halep." Ce spune fostul mare tenismen despre posibilitatea de a-i fi antrenor Simonei Halep

Boris Becker va vizita Romania pentru prima oara, cu ocazia unui turneu de sah. Bekcer va veni la Bucuresti pentru a sasea etapa a competitiei Blitz Chess.

Intrebat daca ia in considerare sa devina antrenorul Simonei Halep, dupa ce l-a pregatit si pe Novak Djokovic, Boris Becker a lamurit zvonurile, declinandu-le.

Boris Becker: „Imi place foarte mult de Simona Halep.”

„Nu e adevarat, am participat la o petrecere in Romania doar pentru a-l face fericit pe prietenul meu, Ion Tiriac. Imi place foarte mult de Simona Halep, dar nu-i voi deveni antrenor sau consilier. Nu exista niciun pic de adevar in informatia raspandita in presa”, a explicat Becker atunci pentru SID, o publicatie germana.

Boris Becker este castigator a sase titluri de mare slem si fost lider ATP. A castigat Wimbledonul de 3 ori, in anii 1985, 1986 si 1989, Openul Australian in doua randuri, impunandu-se in editiile 1991 si 1996, precum si US Open-ul, in 1989.