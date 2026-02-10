Cele două echipe își dau întâlnire în etapa #3 din faza grupelor a Cupei României. Partida va avea loc pe ”Constantin Rădulescu” și va putea fi urmărită în format LIVE TEXT atât pe Sport.ro, cât și pe Facebook Sport.ro.

Surpriză! Cine apare pe banca rapidistă la meciul cu CFR Cluj

Pentru prima oară de la transfer, Talisson (23 de ani) a fost inclus în lotul Rapidului. El va fi pe bancă la meciul de la Cluj, iar Costel Gâlcă va putea miza pe serviciile lui.

Giuleștenii vor începe pe ”Constantin Rădulescu” cu Marian Aioani în poartă. Manea, Ciobotariu, Pașcanu și Borza vor fi în linia de fund, în timp ce Hromada, Grameni și Christensen vor sta în spatele trioului ofensiv Alexandru Dobre, Daniel Paraschiv și Claudiu Petrila.