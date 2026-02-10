Surpriză! Cine apare pe banca rapidistă la meciul cu CFR Cluj

Surpriză! Cine apare pe banca rapidistă la meciul cu CFR Cluj Superliga
CFR Cluj - Rapid e de la ora 20:00.

RapidTalissonCFR Cluj
Cele două echipe își dau întâlnire în etapa #3 din faza grupelor a Cupei României. Partida va avea loc pe ”Constantin Rădulescu” și va putea fi urmărită în format LIVE TEXT atât pe Sport.ro, cât și pe Facebook Sport.ro.

Pentru prima oară de la transfer, Talisson (23 de ani) a fost inclus în lotul Rapidului. El va fi pe bancă la meciul de la Cluj, iar Costel Gâlcă va putea miza pe serviciile lui.

Giuleștenii vor începe pe ”Constantin Rădulescu” cu Marian Aioani în poartă. Manea, Ciobotariu, Pașcanu și Borza vor fi în linia de fund, în timp ce Hromada, Grameni și Christensen vor sta în spatele trioului ofensiv Alexandru Dobre, Daniel Paraschiv și Claudiu Petrila.

Talisson, prezentat la Rapid la sfârșitul lui ianuarie

Prieten cu Leo Bolgado, care l-a și așteptat la sosirea în România, Talisson vine pentru a ”betona” compartimentul ofensiv al giuleștenilor. Joacă pe postul de extremă stângă, dar poate evolua și ca atacant, dar și în partea dreaptă.

Sud-americanul vine din Brazilia, de la RB Bragantino, echipă care l-a tot împrumutat în ultimii ani. Acum, Rapid l-a transferat definitiv, iar Talisson a oferit și o reacție după această mutare.

”Sunt bucuros că am ajuns la Rapid! Promit implicare, dedicare și iubire pentru acest club. Voi da totul pentru a face suporterii fericiți! Hai Rapid!”, a spus brazilianul.

