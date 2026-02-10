Jocurile de Iarnă 2026 se văd pe VOYO. „Program disponibil in VOYO prin retransmisia integrala si nealterata a canalelor TVR conform regulilor must-carry”.

Jutta Leerdam, performanță fenomenală! Medalie de aur și record olimpic

Jutta Leerdam a cucerit medalia de aur la proba de patinaj viteză, 1.000 de metri, de la Jocurile Olimpice de Iarnă de la Milano 2026.

Sportiva care reprezintă Olanda a stabilit un nou record olimpic, după ce a câștigat cursa cu timpul de 1:12.31, după ce o conațională de a sa îl stabilise inițial. Femke Kok a avut 1:12.59 și s-a clasat pe locul doi, diferența dintre cele două fiind de doar 28 de sutimi.

Miho Takagi a completat podiumul, după ce a obținut locul trei cu timpul de 1:13.95.

Jutta Leerdam a fost vizibil emoționată după ce a cucerit aurul olimpic.