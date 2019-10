Cat costa un antrenor de tenis pe an in Romania! Raspunsul ar putea sa te socheze

Tenisul este recunoscut ca fiind un sport scump de practicat, in mod special pentru copiii care provin din familii mai putin dotate din punct de vedere financiar.

Firicel Toma, fost antrenor al Simonei Halep a oferit o informatie de insider in acest sens, lamurind un cost estimativ al unui instructor de tenis in perioada junioratului.



Cat costa un antrenor de tenis? Intre 50.000 si 100.000 de euro pe an!

„Foarte mult, dar daca iti doresti enorm in viata, te lupti, vine si destinul si te ajuta. Victor (n.r. Hanescu) a reusit cu bani putini. Noi am avut buget foarte mic. Si datorita faptului ca eu nu am fost platit cativa ani. Aveam bani doar de concursuri,” a declarat Firicel Tomai.



„Antrenorul ridica mult cheltuielile unui sportiv. Un antrenor privat te poate duce la 50.000 de euro pe an, la nivel de junior spre seniori. Insa la juniori nu prea da lumea atata, ca nu este usor. Cand incepi sa joci turnee futures, challenger si ai un punct sau doua si vrei un antrenor dupa tine… ei cer cam 3000-4000 de euro pe luna. In strainatate se duc si la 10.000-15.000. In Romania nu ai banii astia si nici maseur, preparator fizic, etc,” a adaugat acelasi antrenor pentru Fanatik.



„La nivel de seniori cand mergi la concursuri ai nevoie de aproximativ 100.000 de euro pe an. La juniori te poti descurca si cu 40.000-50.000 de euro pe an. Intr-o formula de jucator-antrenor in Romania, ca tehnician trebuie sa iti permiti sa pierzi bani ca sa poti castiga bani. Eu am facut acest sacrificiu pentru ca imi doream sa fiu un antrenor bun, respectat si asta m-a facut sa accept. Eu am avut o dorinta uriasa, mai ales ca nu am fost un jucator de nivelul pe care l-am dorit,” a conchis Firicel Tomai, fost antrenor al Simonei Halep.