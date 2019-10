Daniil Medvedev: "Recordurile lui Federer si Djokovic sunt imposibil de batut." Tenismenul este uluit de realizarile celor doi

Daniil Medvedev este unul dintre cei mai in forma tenismeni din lume la ora actuala, avand sase turnee consecutive in care a ajuns cel putin in finala.

Cu toate acestea, rusul, ocupant al pozitiei cu numarul 4 in clasamentul mondial continua sa vorbeasca encomiastic despre top 3-ul format din Roger Federer, Rafael Nadal si Novak Djokovic.

Daniil Medvedev: „Recordurile lui Federer si Djokovic sunt imposibil de batut.”

Dintre cei trei mentionati mai sus, Roger Federer si Novak Djokovic au reusit siruri mai impresionante decat cel bifat de Daniil Medvedev in partea finala a sezonului 2019.

Federer si Djokovic au avut fiecare cate 17 trofee in care au reusit sa ajunga cel putin in ultimul act al competitiilor la care au luat parte.

Despre performantele acestora, Medvedev s-a pronuntat cu umilinta potrivita unui viitor campion veritabil in lumea tenisului masculin, spunand: „Cred ca este imposibil, dar, uite, sunt doi care au reusit performanta. Este incredibil. Nu am cuvinte sa le descriu realizarile."

„Pentru mine, sase finale consecutive, incluzand trei turnee de Masters si un Grand Slam este ceva la care nu am visat niciodata, sa fiu sincer. Dar vreau sa imi mentin forma vie si sper sa ajung la sapte sau opt turnee in care voi ajunge cel putin in finala. Haideti sa vedem si sa vorbim dupa 17 finale”, a incheiat finalistul de la US Open, pe o nota hazlie.

Daniil Medvedev este calificat pentru Turneul Final al tenisului masculin, anume Turneul Campionilor, programat pentru saptamana 10-17 noiembrie la Londra. Toate meciurile se vor disputa pe o suprafata hard indoor, in vestita Arena O2.

De notat ca nici Daniil Medvedev si nici Rafael Nadal – cei doi finalisti ai ultimului Grand Slam al anului nu au castigat niciodata aceasta competitie.