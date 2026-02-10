Inter a făcut spectacol în ultima etapă, însă tehnicianul român a încercat să limiteze entuziasmul excesiv pentru a nu afecta concentrarea jucătorilor săi.

„Am înțeles momentul, am suportat intensitatea lor și, odată ce recuperau mingea, am plecat direct spre poartă. Cinismul și concretețea devin un factor important în evoluțiile noastre. Această echipă este mai matură”, a spus Cristi Chivu.

Strategie psihologică înainte de Juventus

Cu privirea deja îndreptată spre Derby d’Italia, Chivu a încercat să ia presiune de pe umărul jucătorilor săi, care în tur au capitulat la limită în fața lui Juventus, scor 4-3, după un gol primit în minutele de prelungire.

„E o partidă ca toate celelalte, așteptările sunt mereu mari. Sunt încrezător în forța acestui grup. Va fi prima săptămână în care vom face patru antrenamente la rând. Vom vedea cum ne vom prezenta la acel meci. Suntem la jumătatea maratonului, perfecțiunea nu există. Nu trebuie să uităm de unde venim, nu trebuie să ne fie frică de nimic”, a mai spus Chivu.

Inter Milano primește vizita lui Juventus, sâmbătă, de la ora 21:45, în etapa cu numărul 25 din Serie A.