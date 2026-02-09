Adrian Șut (26 de ani) descoperă, treptat, că fotbalul din zona arabă nu e chiar o vacanță plătită, așa cum au impresia unii oameni din România care n-au văzut un meci din Emirate, Qatar sau Arabia Saudită.

De când a ajuns la Al-Ain, internaționalul român, om de bază la FCSB, se cam chinuiește să câștige același statut sub comanda sârbului Vladimir Ivic (48 de ani). Dovadă și faptul că, în cele patru partide de până acum, a fost titular în doar două rânduri. Și niciodată n-a jucat un meci cap-coadă!

O posibilă explicație pentru această situație a fost oferită de Sport.ro aici. Semn că arabii au pretenții foarte mari de la jucătorii străini, pe măsura salariilor pe care le oferă.

Daniel Isăilă l-a scăpat pe Șut de un rival pe post

Într-un moment în care încearcă să-și câștige locul de titular la Al-Ain, Adrian Șut a primit o veste excelentă. Pentru că tocmai a scăpat de un rival pe post. Vorbim despre internaționalul Yahya Nader (27 de ani), mijlocaș defensiv la rândul său. Acesta a fost împrumutat de Al-Ain, la Bani Yas, formație de prima ligă antrenată de românul Daniel Isăilă.

Plecarea lui Yahya Nader de la Al-Ain scade „traficul“ la linia mediană, la Al-Ain. Ceea ce înseamnă că Șut poate primi mai multe minute de acum încolo. Prima ocazie va fi chiar mâine, în meciul cu Sitra (Bahrain) din Cupa Campionilor Golfului.