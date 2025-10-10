VIDEO Dinamo pierde în Champions League în ultima secundă după o lovitură de la 7 metri! ”Am fost aproape de un rezultat mare”

Campioana României nu se regăsește în acest debut de sezon.

CS Dinamo Bucureşti a fost învinsă dramatic de echipa germană Fuchse Berlin, cu 32-31 (16-18), joi seara, în Max-Schmeling-Halle, în Grupa A a Ligii Campionilor la handbal masculin.

Fuchse, finalista ediţiei trecute, a câştigat în ultima secundă, din aruncare de la 7 metri, transformată de norvegianul Groendahl.

''Vulpile'' au început bine (3-0), dar Dinamo a echilibrat disputa şi chiar a dominat finalul primei reprize, intrând la cabine cu un avans de două goluri, 18-16.

Dinamo a avut avans de două goluri şi în repriza secundă, 26-24 (51) şi 27-25 (52), dar Fuchse a jucat mai bine finalul şi a smuls victoria.

Andrii Akimenko, MVP-ul ”dulăilor” în 31-32 cu Fuchse Berlin, finalista Champions League și campioana din Bundesliga

Pentru campioana României, care a pierdut toate cele patru meciuri de până acum, au marcat Andrii Akimenko 7 goluri, Branko Vujovic 5, Haniel Langaro 5, Miklos Rosta 5, Yoav Lumbroso 3, Pedro Valdes 2, Ionuţ Nistor 1, Frederik Ladefoged 1, Alex Pascual 1, Tom Pelayo 1.

Portarul Ionuţ Iancu a reuşit 13 intervenţii (37,14%), iar Samir Bellahcene a apărat un şut (9,0%).

Golurile gazdelor au fost reuşite de Mathias Gidsel 11, Tobias Schjoelberg Groendahl 5, Tim Freihoefer 5, Hakun West Av Teigum 4, Lasse Bredekjaer Andersson 3, Fabian Wiede 2, Max Darj 1, Mijajlo Marsenic 1.

Lasse Ludwig a avut 5 intervenţii (31,25%), iar Dejan Milosavljev tot 5 (20,00%).

”Plecăm cu fruntea sus de pe terenul campioanei Bundesligii. Am jucat cu sufletul și am fost aproape de un rezultat mare! Am pierdut după o aruncare de la 7 metri decisă după analiza video! Suntem mândri de ceea ce am arătat astăzi!”, a postat la final CS Dinamo București, completat de pagina CS Dinamo Handbal: 

”Pierdem în seara aceasta la ultima fază din meci. 

Mulțumim grupului de suporteri dinamoviști care au venit să ne susțină”.

Ce s-a întâmplat în celelalte meciuri din grupa lui Dinamo

În celelalte meciuri din grupă, miercuri, Kolstad Handball a pierdut acasă cu Aalborg Handbold, 26-35, Sporting Lisabona a cedat cu HBC Nantes, scor 28-39, iar joi One Veszprem HC a dispus de Industria Kielce cu 35-33.

Dinamo va juca în deplasare şi următorul meci, pe 15 octombrie, cu Aalborg Handbold.

Clasamentul din Grupa A din EHF Champions League

1. Fuchse Berlin 8 puncte

2. Aalborg Handbold 6

3. One Veszprem HC 6

4. HBC Nantes 4

5. Sporting 4

6. Industria Kielce 2

7. Kolstad Handball 2

8. Dinamo 0

