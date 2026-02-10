Derby-ul de pe Arena Națională a avut o miză aparte: fotoliul de lider la finalul etapei cu numărul 25. Alberto Soro a deschis scorul pentru Dinamo în debutul reprizei secunde, după ce a marcat cu capul, dar Assad Al-Hamlawi a restabilit egalitatea în urma unei faze superbe construite de Carlos Mora.

În minutul 71, Zeljko Kopic l-a aruncat în joc pe Alexandru Pop, care a marcat golul victoriei lui Dinamo în partida de la Constanța, cu Farul (3-2), dar atacantul n-a reușit să-și treacă numele pe lista marcatorilor și de această dată.

Claudiu Vaișcovici a tras o concluzie după ce l-a urmărit pe Alex Pop

Claudiu Vaișcovici (63 de ani), fostul atacant și campion al României cu Dinamo, este convins că Alex Pop nu poate aduce un plus în jocul ”roș-albilor”.

„La cum s-a jucat, cam ăsta trebuia să fie rezultatul. Sunt două echipe puternice, două echipe care au jucat și cu grijă de a nu pierde meciul, a fost un meci cam de luptă, au luptat bine și unii și alții.

Spre final l-a introdus pe Pop, a sperat Kopic că e talismanul lui norocos, că Alex Pop a adus trei puncte la Cluj, la Constanța, unul la Craiova. Sigur, poate s-a nimerit să marcheze, dar nu cred că e un vârf autentic care poate ajuta prea mult Dinamo”, a spus Vaișcovici, în dialog cu Sport.ro.

În 24 de partide disputate în campionat și Cupa României, Alex Pop a reușit să înscrie trei goluri și să ofere alte două pase decisive. Majoritatea meciurilor în care atacantul a evoluat pentru ”câini” au fost din postura de rezervă.

Craiova își menține poziția de lider. Dinamo, pe locul trei

În urma rezultatului de pe Arena Națională, oltenii rămân pe primul loc, cu 50 de puncte și un avantaj de doar un punct față de urmăritoarele Rapid și Dinamo.

Dinamo va juca tot pe teren propriu și în următoarea etapă, cu Unirea Slobozia, echipa pregătită de Claudiu Niculescu, în timp ce Universitatea Craiova își va măsura forțele cu FCSB.