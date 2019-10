Semnal de alarma tras de Ion Tiriac: "Tenisul, ca gimnastica!" Apelul catre politicienii romani

Ion Tiriac, presedintele Federatiei Romane de Tenis, critica modul in care politicienii cu putere decizionala dicteaza viitorul sportului romanesc.

"Eu nu vreau sa ajunga tenisul ce a ajuns gimnastica. Problema este extraordinar de grava, pentru ca nu ii pasa nimanui pe unde ajunge sportul. Dupa Halep, mi-e tare frica sa nu ne ducem in neant daca nu se fac niste centre federale,” a declarat campionul de la Roland Garros in proba de dublu din 1970.



Ion Tiriac: "Dupa Halep, mi-e tare frica sa nu ne ducem in neant"



„Cu toata responsabilitatea, in era comunista era mai bine cu sportul, era mai bine cu invatamantul, chiar daca erau celelalte restrictii ingrozitoare. Bugetul Ministerului Tineretului si Sportului e 0,0048% din bugetul Statului Roman...” a adaugat Ion Tiriac.



„Daca maine dimineata eu as fi Ministrul Sportului, in prima sedinta de guvern m-as urca pe masa, vorbesc serios, si le-as spune daca nu le este rusine cu 0,0048%. Nu m-as da jos de pe masa pana cand nu as obtine 1%. Astia suntem, cu astia defilam,” a completat Ion Tiriac.



Ion Tiriac, 80 de ani este proprietarul turneelor ATP si WTA de la Madrid, dar si presedintele Federatiei Romane de Tenis.