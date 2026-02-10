Finalul partidei a fost marcat de un moment tensionat, cu Andrei Cordea și tehnicianul Cristiano Bergodi în prim-plan. DETALII AICI

Pe teren, CFR Cluj s-a impus după un meci spectaculos. Djokovic și Biliboc au dus scorul la 2-0 pentru gazde, Nistor a redus diferența cu un șut superb, iar Camora a făcut 3-1 înainte de pauză. U Cluj a revenit prin Drammeh, însă egalarea nu a mai venit.

Cum a reacționat Ioan Ovidiu Sabău după scandalul cu Bergodi și Cordea: „Până la urmă...”

La câteva zile distanță, Ioan Ovidiu Sabău, antrenor în trei rânduri la „U” Cluj în anii 2000 și 2023-2025, și-a spus punctul de vedere.

Tehnicianul în vârstă de 57 de ani consideră că amândoi sunt vinovați într-o anumită măsură și regretă faptul că astfel de comportamente sunt tot mai des întâlnite în zilele de azi.

„În timpul jocului, se mai întâmplă ca antrenorii să se jignească între ei, din nervi, din cauza presiunii. Nu e în regulă, dar se întâmplă, și nu doar la noi. Vedem astfel de episoade și în străinătate: Chivu, Conte și alții. Se mai întâmplă.

Dar totul ar trebui să rămână acolo, pe marginea terenului. După meci, ne strângem mâna și gata. Acolo trebuie să se încheie. Desigur, nu sunt de acord cu ideea ca un antrenor să-l jignească pe alt antrenor sau pe jucători.

Din păcate, a devenit o normalitate ca jucătorii să mai înjure pe bancă sau să spună anumite lucruri. Asta e realitatea noastră. Mă fac că nu-l aud. Înțeleg că un om vine acolo, e supărat. Ține cu o echipă. Are probleme acasă. Mi s-a întâmplat și la Rapid: unul să arunce după mine cu un obiect, să mă înjure de toate.

Eu știu că acela se duce acasă și, după ce se termină jocul, își spune: «Ce am făcut?» Nu cred că ar mai zice așa. Dar ei sunt supărați. E presiune acolo. E efectul de grup, de turmă, de atmosferă.

Nu are rost să intervin în acel moment, pentru că doar îi irit mai tare. Te faci că n-auzi. Nu accepți, te doare când ți se adresează anumite cuvinte, mai ales când tu nu spui nimic, nu reacționezi și doar încerci să-ți faci meseria.

Te supără, te afectează. Dar, până la urmă, asta e meseria și trebuie să o acceptăm”, a spus Ioan Ovidiu Sabău la Sport Total FM.

Ioan Ovidiu Sabău este lider de contract din 18.10.2025, când se despărțea de „studenți”. 116 meciuri a stat pe banca formației din Cluj, alături de care a participat în play-off sezonul trecut.