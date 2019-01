Nadal se insoara cu iubita din copilarie: "Va fi nunta anului in Spania!" Galerie FOTO

Rafael Nadal face in sfarsit pasul cel mare.

Instaleaza gratuit aplicatia Sport.ro pentru Android si iPhone: stiri de ultima ora si toate sporturile LIVE! Toata Romania vede Romania in direct la PRO TV! Sambata, 23 martie, 19:00, Suedia - Romania! Marti, 26 martie, 21:45, Romania - Feroe!

Rafael Nadal se va casatori cu logodnica sa Francisca Perello in toamna, la Palma de Mallorca, anunta revista "Hola"

Nadal, finalist la Australian Open, este impreuna cu Francisca de 14 ani, dar se cunosteau inca din timpul scolii. Cei doi au stabilit din luna mai 2018 data casatoriei si au mentinut-o secreta pana acum, relateaza ''Hola'' despre ceea ce va fi ''nunta anului''.

''Mi-ar placea sa am copii, baieti, fete... Sunt o persoana care iubeste copiii si sunt genul de familist. Dar as vrea sa incep viata de familie cand viata mea sportiva ma va determina'', a declarat Nadal cu ceva timp in urma.

Francisca lucreaza la Fundatia Rafael Nadal si este licentiata in management la Universitatea din Insulele Baleare. Ea se remarca de fiecare data in tribune la toate partidele legendarului jucator de tenis. FOTO in galerie