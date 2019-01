Mesajul care TRADEAZA un transfer spectaculos! Sotia lui Marcelo a aruncat Madridul in aer! FOTO

Marcelo vrea sa plece de la Real Madrid.

Intrat in dizgratie, Marcelo e gata sa plece de la Real Madrid la Juventus. Iar sotia brazilianului, Clarice Alves, pune paie pe foc exact in momentul in care speculatiile legate de transfer se intensifica. "Cristiano Ronaldo a lasat un mare gol in viata noastra", a declarat ea intr-un interviu.

Marcelo si Ronaldo sunt foarte buni prieteni, iar portughezul ar fi cel care insista pentru transferul lui Marcelo pe Juve Arena. Italienii vor sa investeasca in continuare in nume mari pentru a se putea lupta cu succes la trofeul Champions League, dupa doua finale pierdute in trei ani!

Sotia lui Marcelo este actrita si a terminat recent filmarile pentru pelicula unui regizor brazilian. FOTO in galeria de mai jos