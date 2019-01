Noul bombardier al lui Dinamo o aduce pe MISS Grecia in Romania: "Fotbalul e un hobby pentru mine" FOTO

Atacantul grec Athanasios Papazoglou semneaza cu Dinamo.

Instaleaza gratuit aplicatia Sport.ro pentru Android si iPhone: stiri de ultima ora si toate sporturile LIVE! Toata Romania vede Romania in direct la PRO TV! Sambata, 23 martie, 19:00, Suedia - Romania! Marti, 26 martie, 21:45, Romania - Feroe!

Mircea Rednic a schimbat o echipa intreaga la Dinamo, iar transferurile nu s-au oprit pentru echipa din Stefan cel Mare.

Marele pariu al lui Rednic este grecul Athanasios Papazoglou, 30 de ani, cu echipe precum PAOK, Olympiacos si Hapoel Haifa in CV.

Jucatorul efectueaza azi vizita medicala si urmeaza sa semneze cu Dinamo pe un an si jumatate. Papazoglou nu vine singur. O aduce cu el si pe fosta Miss Grecia, Vasiliki Tsirogianni.

Papazoglou spunea in presa din Grecia ca fotbalul este doar un hobby pentru el.

"Sunt o persoana simpla. Am facut sacrificii de la o varsta frageda si am inceput munca de la 14 ani. Cand esti fotbalist, nu poti sa-ti urmezi prietenii peste tot, nu poti sa iesi mult cu ei si nici sa ai vacante prelungite. Cu toate acestea, sunt fericit cu ceea ce fac. Fotbalul pentru mine a fost ca un hobby si ii multumesc lui Dumnezeu pentru asta", spunea jucatorul.

Papazoglou este considerat un adevarat "David Beckham" de Grecia si are la activ cateva sedinte foto in stilul celebrului fost fotbalist englez, inclusiv una nud.

"Am locuit impreuna la Salonic, apoi ea s-a mutat cu mine in functie de orasele in care am evoluat. Am vrut sa traim impreuna si de aceea ne intelegem perfect. Daca voi pleca in strainatate, cu siguranta o voi lua cu mine pe Vasiliki", spunea atacantul in presa din Grecia.

Vasiliki Tsirogianni are mai multe premii de frumusete in palmares, inclusiv Miss Grecia in 2012. Imagini in galeria de mai jos