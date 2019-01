Fotomodelul din lotul lui CFR Cluj. Campioana are un jucator obisnuit cu sedintele foto

Mijlocasul campioanei a pozat in mai multe sedinta foto pentru un magazin de vestimentatie barbateasca.

Damjan Djokovici a pozat pentru compania clujeana care este sponsorul clubului sau, oferind vestimentatia folosita de jucatori la ocazii special sau in afara gazonului. Magazinul respectiv ofera haine si accesorii la moda la standarde premium create in ateliere internationale de moda, asa ca a vrut sa se asocieze cu actuala campioana a Romaniei la fotbal. Desi, in ultima jumatate de an, la sedintele foto au participat si Cristi Manea, Alex Ionita, Kevin Boli sau Jesus Fernandez, Djokovici a fost preferat de companie sa apara in mai toate fotografiile si evenimentele de promovare, iar mijlocasul a inceput sa fie alintat "Fotomodelul" de catre colegi.

Damjan Djokovici (28 ani) e nascut la Zagreb si a jucat la Spartak Trnava, Gorica, Monza, Cesena, Bologna, Livorno, Gazelec Ajaccio, Greuther Furth, Spezia si Rijeka. La CFR Cluj a ajuns, in iunie 2013, cand antrenorul clujenilor era Mircea Rednic, in perioada cand jucatorul era detinut in coproprietate de Bologna si Cesena. A revenit definitiv, in septembrie 2017, castigand cu echipa clujeana titlul in Liga 1 si Supercupa Romaniei, in sezonul trecut, in care a bifat 23 de prezente (20 ca titular) si a marcat 3 goluri superbe. In acest sezon, Djokovici are deja 18 prezente (17 ca titular) si 1 gol marcat.