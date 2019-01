Ilie Nastase, UMILIT de Primaria Bucuresti! Reactie vehementa: "Ma mut la Constanta!" FOTO

Primaria Capitalei l-a prezentat pe Ilie Nastase ca un fost numar 2 mondial.

Toata Romania vede Romania in direct la PRO TV! Sambata, 23 martie, 19:00, Suedia - Romania! Marti, 26 martie, 21:45, Romania - Feroe! Instaleaza gratuit aplicatia Sport.ro pentru Android si iPhone: stiri de ultima ora si toate sporturile LIVE!

Ilie Nastase, primul lider mondial din clasamentul ATP din istorie, este doar un fost numar 2 mondial pentru Primaria Bucuresti.

Asa apare pe o brosura printata de PMB pentru turistii straini care au vizitat Arcul de Triumf weekendul trecut. In brosura erau trecute mai multe personalitati marcante din Romania, intre care si fostul mare jucator de tenis. Despre Ilie Nastase, Primaria Bucuresti scrie ca "Este un fost jucator profesionist de tenis de camp. A fost numarul doi mondial de doua ori", e textul care l-a indignat pe fostul mare jucator.

Ilie Nastase spune ca ia in calcul varianta de a se muta la Constanta, orasul natal al sotiei sale, sau chiar sa candideze la Primarie.

„E adevarat, am fost si numarul 2 mondial, prin 1974 sau 1975. Ca sa ajungi numarul 1 trebuie sa treci si pe la numarul 2. Dar, am fost si numarul 1. Mai mult de atat nu se poate. Poate cei de la Primarie cred ca a fi numarul 2 e maximum! Era mai nasol daca ma prezentau invers: adica sa fi fost doar numarul 2, iar ei sa ma prezinte ca fost numar 1. Mai multe n-am ce sa spun. Eu nu ma supar, ei trebuie sa se supere, pentru ca fac astfel de greseli.

Ma mut in Constanta. Imi schimb «buletinul», serios! Poate si candidez la Primarie. Uite, chiar acum plec spre Constanta. Sa vad cum ma primesc oamenii de acolo si o sa vad ce decizie voi lua. De 10 ani, am apartament langa hotelul Rex din Mamaia. Constanta ar deveni primul oras din lume cu doi fosti numar 1 mondial. Acum, am fi doi fosti numarul 2 (n.r. – si Halep a fost pe locul secund WTA, iar acum este pe 3)", a spus Nastase potrivit Libertatea.

Sursa foto: Digi24