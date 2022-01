Reacția superbă a lui Horia Brenciu după ce a văzut come-back-ul lui Nadal din finala AO 2022

Rafael Nadal a triumfat duminică la Australian Open, primul turneu de Grand Slam al anului de la Melbourne, după ce l-a învins pe rusul Daniil Medvedev cu 2-6, 6-7 (5), 6-4, 6-4, 7-5 şi a devenit primul jucător din lume cu 21 de titluri majore în palmares.

Reacția lui Horia Brenciu după superba finală de la AO 2022

Cunoscutul solist Horia Brenciu, un mare pasionat de tenis, a urmărit una dintre cele mai spectaculoase finale din istoria turneelor majore.

"Rafa Nadal! Istorie! Cel mai tare come-back din toate timpurile, după ce Rafa a fost condus cu 2 seturi! Asta s-a întâmplat pentru prima dată la Australian Open!



5 ore jumătate de joc! 21 de titluri de grand șlem, cu unul in plus in fata lui Federer si Djokovic. Si toate astea la 35 ani! Nu am pierdut aproape 6 ore sa văd partida asta! Le-am câștigat! Incredibil! Fantastic! Mă duc la sală!", a scris Horia Brenciu, pe Facebook.

Nadal, 35 de ani, obţine al doilea său triumf la Australian Open după cel din 2009.

Câştigătorul AusOpen va primi un premiu de 2,875 de milioane de dolari australieni (1,82 de milioane de euro) şi 2.000 de puncte ATP. Învinsul va încasa un premiu de 1,575 de milioane de dolari australieni (996.500 de euro) şi 1.200 de puncte ATP.