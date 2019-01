Imagini CONTROVERSATE cu Naomi Osaka, noul numar 1 WTA! Japoneza, implicata fara sa vrea intr-un scandal imens. FOTO

Naomi Osaka e in centrul unei controverse imense.

Naomi Osaka a castigat al doilea Grand Slam consecutiv si a devenit numarul 1 WTA, asta la doar 21 de ani! Jucatoarea japoneza cu tata haitian care se antreneaza in SUA a fost implicata intr-un scandal major chiar inainte de turneul de la Melbourne.

Unul dintre sponsorii sai i-au albit pielea pentru ca jucatoarea sa para mai "japoneza" in reclame. Osaka a dat lovitura de cand a patruns in elita tenisului mondial. Japonezii o adora si este deja figura mai multor produse. Dar unul dintre sponsori a considerat ca japonezii ar putea fi reticenti la culoarea mai inchisa a pielii si a decis sa o transforme intr-un personaj anime de culoare alba. In urma unor critici, compania a decis sa retraga reclama si sa isi ceara scuze, desi sustine ca nu asta a fost intentia. Reclama de pe youtube a fost stearsa la cererea echipei de management a jucatoarei, anunta CNN.

Vezi imagini cu reclama controversata in galeria foto