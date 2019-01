Alibec vrea sa-si vanda McLaren-ul! Ce probleme are cu BOLIDUL de 170.000 de euro. FOTO

Denis Alibec a ajuns la concluzia ca un McLaren nu este tocmai potrivit pe drumurile din Romania.

Alibec s-a saturat sa fie criticat pentru faptul ca si-a cumparat un McLaren de 170.000 de euro. "Daca vreau, imi cumpar avion si dorm in el!", a spus atacantul Astrei. Alibec s-a gandit chiar sa renunte la masina, care nu poate fi condusa pe timp de iarna in Romania.



"Nu e treaba nimanui pe ce dau eu banii munciti de mine! Daca vreau, pot sa-mi cumpar si avion si sa dorm in el! Steaua m-a dat afara fiindca nu mai dadeam goluri. Masina era vinovata de asta? Am vrut s-o vand acum, dar m-am razgandit.

Nu m-am plictisit de ea, dar e o masina sport, pot s-o conduc doar vara, iarna n-am cum sa merg cu ea", a spus Alibec in Gazeta Sporturilor.

Alibec, criticat de Becali pentru McLaren

Gigi Becali l-a avertizat pe Alibec in perioada FCSB ca o astfel de masina il poate duce la ruina.

"L-am luat si pe Denis si i-am spus sa nu-mi corupa copiii. Am vazut ca si-a luat masina si l-am intrebat «Tu ai minte? Ai 2 milioane de euro? Ai macar un milion? Cum sa cumperi masina de 170.000 de euro?» Mi-a zis ca i-a placut. El in loc sa aiba minte si sa faca sacrificii, isi ia masina", a spus Gigi Becali la Pro X.

Denis Alibec si-a cumparat un McLaren 540C, o masina cu 412 cai putere care atinge 100 km/h in 3.5 secunde si o viteza de top de 320 km/h.



