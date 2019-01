Mihaela Buzarnescu s-a intors din Australia! Cum se simte si ce spune despre intalnirea cu Cehia din Fed Cup: "Nu tintesc o performanta mare la niciun turneu"

Mihaela Buzarnescu s-a intors in tara si a vorbit despre starea ei de sanatate.

Mihaela Buzarnescu a revenit in tara din Australia, acolo unde a fost eliminata in primul tur de catre Venus Williams, scor 7-6, 6-7, 6-2, dupa aproape trei ore de joc. Pe aeroport, Miki a vorbit despre starea ei de sanatate, planuri pentru perioada urmatoare, dar si despre intalnirea din Fed Cup cu Cehia.

”Sincer, a fost un inceput pozitiv pentru ca m-am simtit bine din punct de vedere fizic. Am avut o crestere de forma si am fost aproape sa o inving pe Venus Williams. Mereu ne asteptam sa jucam mai bine. Am avut adversare dificile, dar asa este tenisul si vom vedea”, a decalrat Mihaela Buzarnescu.

Jucatoarea noastra a precizat ca s-a retras de la turneul organizat la Hua Hin, in Tailanda, pentru a se pregati pentru Fed Cup si turneele viitoare. ”M-am retras de la turneul din Thailanda pentru ca dupa Fed Cup voi juca 6-7 turnee. Nu tintesc o performanta mare la niciun turneu. Vreau sa fiu sanatoasa in acest moment. Credeam ca va castiga Serena dupa meciul cu Halep, dar acum nu stiu cine se va impune. Cu accidentarea sunt ok. Nu am simtit nicio durere, ma bucur ca am putut sa ma misc fara dureri. Va fi un meci greu in Fed Cup, dar avem sperante”, a mai spus Mihaela Buzarnescu la revenirea in tara.