Daniel Ghiță (45 de ani), fost mare luptător de K1 și fost parlamentar, a avut un discurs extrem de dur referitor la „Gala Nadia”. Evenimentul a fost loc în contextul programului „Anul Nadia Comăneci 2026”, menit să omagieze 50 de ani de la primul 10 perfect din istoria gimnasticii de la Jocurile Olimpice, obținut de „Zeița de la Montreal”.

Daniel Ghiță s-a dezlănțuit cu privire la „Gala Nadia”

Ghiță a catalogat gala drept „un show grotesc”, explicându-și indignarea asupra cheltuielii din bani publici pentru susținerea evenimentului. Fostul luptător de K1 a subliniat că prioritară ar trebui să fie pentru statul român ajutorarea sportivilor și a cluburilor.

„Gala Nadia nu este altceva decât o campanie de imagine pe milioane de euro, un exercițiu de branding de prost gust realizat pe banii publici ai statului român, în timp ce se taie bani de la bolnavii de cancer și de la copiii cu dizabilități.

O vedem zilnic pe Nadia Comăneci promovându-și afacerile și imaginea construită cu sprijinul resurselor publice. Cât ne-a costat, de fapt, ”Gala Nadia”? Un show grotesc, de prost gust, în timp ce mulți sportivi ai României susțin că nu și-au primit banii de doi ani. Cât ne costă distracția de la Marriott sau din toate resorturile de lux, în timp ce sportivii nu și-au încasat mărunțișul de doi ani?? Nu se putea fără dansuri pe mese, fără șampanie, fără spectacolul acesta ostentativ de prost gust? Totul pare un exercițiu de PR mediocru, branding și promovare personală, plătit de români.

Cine își permite să cumpere o monedă Nadia de 7.800 de lei? Cine își permite echipamentele de lux promovate în cadrul acestor campanii? Care sunt prețurile lor? Că nu le găsesc. În schimb, vedem imagini doar din hoteluri de lux, de la Marriott, în timp ce multe săli de sport sunt în paragină, iar copiii fac sport pe banii părinților. Niciun demnitar și niciun politician nu iese public să spună clar cât a costat această gală. Ne-a costat două milioane de euro? Mai mult? Mai puțin? Românii au dreptul să știe.

Ghiță: „De ce trebuie ca toate gimnastele să stea permanent în umbra unui singur nume?”

Ați văzut părinții care spun că sportivii nu au primit nici măcar echipamentele promise? Ați văzut cum se plâng că totul a fost despre imagine și spectacol? Și apoi ne întrebăm de ce nu mai fac copiii sport. Cum să facă? Pe banii părinților, care au salarii mici și abia reușesc să acopere cheltuielile de zi cu zi. La ”Gala Nadia”, unele mame se plâng că au cheltuit între 1.000 și 1.500 de lei pentru transport și cazare, pentru ca fetele lor să participe la eveniment. După ce s-a terminat spectacolul, spun că nu au primit nimic și că li s-au cerut înapoi inclusiv echipamentele.

Copiii au fost folosiți ca figuranți pentru poze. De ce trebuie ca toate gimnastele să stea permanent în umbra unui singur nume? De ce trebuie să existe această ierarhie rigidă, în care toată lumea este obligată să aplaude și să se conformeze? Sportul ar trebui să fie despre copii, despre performanță și despre viitorul României, nu despre cultul personalității, covorul roșu și spectacolul pe bani publici. Nu putea COSR să facă asta colectând de la sponsori?

De ce trebuie să dăm noi bani publici, dar Ilie Bolojan taie îndemnizația mică de la mame și bolnavii de cancer. Nu există niciunde în lume așa ceva pe bani publici! Banii publici către COSR au fost prăduiți după bunul plac. O spune Curtea de Conturi! Deci, este doar o campanie de imagine și un branding privat pentru Nadia, să acopere jaful de la ANS și COSR, scandalul și rapoartele Curții de Conturi. În timp ce sportul românesc este îngropat! Plătim milioane, dar nu sunt bani pentru sportivi”, a scris Daniel Ghiță pe Facebook.

Daniel Ghiță a fost deputat PSD în Parlamentul României în legislatura 2020-2024. În 2014, Ghiță a fost numărul 1 în clasamentul K1 de la categoria grea.