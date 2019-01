Britanicii, IMPRESIONATI de Simona Halep la Australian Open! "Trebuie admirata! E o persoana onesta"

Simona Halep i-a cucerit pe jurnalistii britanici la Melbourne.

Chiar daca a fost eliminata de la Australian Open, Simona Halep i-a cucerit pe jurnalistii britanici. Sportiva noastra a cedat in optimile de finala la Australian Open in fata Serenei Williams, scor 1-6, 6-4, 4-6, dupa aproape doua ore de joc. In urma acestei eliminari, sportiva noastra pierde primul loc WTA si risca sa ajunga pana pe locul 4 in clasamentul WTA.

Chiar si in aceste conditii, Simona a reusit sa impresioneze prin atitudine, fair-play si declaratii la Melbourne, iar aceste teme de discutie au fost abordate de jurnalistii britanici. David Law, specialistul in tenis al publicatiei BBC, este de parere ca romanca trebuie respectata si mai mult acum, dupa infrangerea cu Serena.

"Simona s-a miscat atat de bine, dar Serena era peste tot. A fost un meci minunat! Chiar si dupa a fost o atmosfera minunata. Halep are o cale adorabila de a face declaratii. Trebuie admirata pentru asta. A spus da, eu sunt numarul 1 in lume, dar ea e Serena Williams. Simona trebuie respectata pentru felul ei de a fi pentru ca nu este doar o jucatoare grozava, ci si o persoana onesta si admirabila", a spus David Law la The Tennis Podcast.