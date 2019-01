Simona Halep a fost DETRONATA! Petra Kvitova e noul lider al clasamentului WTA

Simona Halep nu va mai fi lider mondial la finalul Australian Open 2019.

UPDATE / Simona Halep nu va mai fi lider mondial in WTA incepand de luni, 28 ianuarie. Victoria Petrei Kvitova asupra australiencei Ashleigh Barty, scor 6-1, 6-4, inseamna ca noul lider mondial se va alege dintre Kvitova, Osaka, Svitolina sau Pliskova. Deocamdata, cehoaica este lider in clasamentul WTA LIVE.

Simona Halep poate pierde dreptul de a sta in fotoliul de lider mondial inca de azi. Daca Petra Kvitova o elimina pe Asheligh Barty in sfertul lor de finala, noul lider mondial va fi Petra Kvitova, Naomi Osaka, Elina Svitolina sau Karolina Pliskova.

Sportiva noastra a fost eliminata luni de la Australian Open de catre Serena Williams, scor 1-6, 6-4, 4-6, si avea de aparat finala de anul trecut, pe care a disputat-o contra danezei Caroline Wozniacki. Totusi, Simona risca sa ajunga chiar pe locul 4 in clasamentul WTA. Scenariile ar fi ca Naomi Osaka sa o invinga pe Elina Svitolina in sferturile de finala, Karolina Pliskova sa o invinga pe Serena Williams, iar apoi sa treaca si de Osaka in semifinale. Sportiva noastra nu a mai fost pe locul 4 WTA din data de 28 mai 2017.

"Daca pierd locul 1 acum, voi incerca sa il recuperez. Tinta mea e sa joc cat de bine pot in fiecare meci. Locul in clasament nu conteaza in acest moment pentru mine. Trebuie sa-mi recapat nivelul, voi munci pentru asta. La finalul anului conteaza mai mult locul in clasament, atunci ma voi stresa cu asta. Ma voi stradui. Acum voi merge acasa, ma voi odihni si ma voi uita la tenis”, a spus Halep la Melbourne.