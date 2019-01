Simona Halep poate pica pe locul 4 WTA: "Nu sunt stresata!" Cum arata calculele pentru clasament

Eliminata in optimi la Australian Open, Simona Halep poate ceda locul 1 dupa un an de zile.

UPDATE! Kvitova a invins-o pe Barty cu 6-4; 6-1 si e noul lider WTA in clasamentul virtual! Naomi Osaka, Svitolina si Pliskova pot trece si ele la conducere in functie de rezultatele de la Melbourne, insa in acest moment, Kvitova conduce cursa in timp real!

Halep pierdea anul trecut finala de la Melbourne si ii ceda primul loc in clasamentul WTA danezei Caroline Wozniacki.

Anul acesta, situatia este mult mai complicata. Halep poate pica pana pe locul 4 in cel mai negru scenariu.

Asta se va intampla daca Petra Kvitova o va invinge pe Ashleigh Barty, dar si daca Naomi Osaka o invinge pe Elina Svitolina in sferturi, iar Pliskova trece de Serena Williams si de Naomi Osaka in semifinale.

De trei ani n-a mai coborat Simona Halep in afara top 3 WTA.

Un nou inceput pentru Simona Halep



Eliminata din optimi de la Australian Open, Simona Halep revine in Romania si incepe sa lucreze de proba cu un nou antrenor: belgianul Thierry Van Cleemput. Cei doi vor lucra la turneele de la Doha si Dubai din luna februarie. Inainte de asta, Simona joaca pentru Romania in FED Cup cu Cehia.

Simona Halep: Nu ma stresez de clasament!



Simona Halep a incheiat zambitoare meciul cu Serena Williams, pierdut la limita in decisiv. Ea a anuntat ca nu este stresata din cauza clasamentului WTA si asteapta cu interes fazele finale de la Melbourne.

"Nu ma stresez prea mult despre asta. O sa merg acasa, o sa ma odihnesc si o sa ma uit la tenis. Chiar sunt curioasa cine va castiga", a spus Halep la conferinta de presa.