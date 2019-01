Simona Halep PIERDE si locul 2 in clasamentul WTA! Scenariul in care romanca ramane pe 3 WTA

Simona Halep continua sa piarda teren in clasamentul WTA.

Simona Halep ocupa pozitia a treia in clasamentul LIVE dupa disputarea meciurilor din sferturile de finala de la Australian Open, asta dupa ce Naomi Osaka a trecut de Elina Svitolina, scor 6-4, 6-1. Asadar, tanara jucatoare din Japonia a acumulat in clasamentul LIVE nu mai putin de 5810 puncte WTA, fiind acum pe primul loc, depasind-o pe cehoaica Petra Kvitova, care are 5770 puncte.

Chiar si asa, romanca in varsta de 27 de ani poate ajunge chiar pe locul 4, acest lucru fiind o consecinta a faptului ca Serena Williams a cedat in fata Karoline Pliskova, scor 6-4, 4-6, 7-5. Cehoaica o va intalni in continuare la Melbourne pe Naomi Osaka, iar daca trece de aceasta, va acumula in clasamentul LIVE nu mai putin de 5620 de puncte WTA. Practic, ar intrece-o pe Simona Halep, care are acum 5582 de puncte.

Pentru ca Simona Halep sa ramana pe locul 3 la finalul Australian Open, Naomi Osaka trebuie sa o opreasca pe Karolina Pliskova din a atinge faza ultimului act la Melbourne. Cehoaica are acum 5100 puncte WTA.