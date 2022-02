Meci exploziv în închiderea de zi la Doha: Sorana Cîrstea vs. Garbine Muguruza. Spanioloaica are avantaj 4-0 la meciurile directe

Sorana Cîrstea - Garbine Muguruza, după ora 18:00

Sorana Cîrstea (31 WTA) s-a calificat fără probleme în turul secund al competiției WTA 1000 de la Doha, cedând doar trei game-uri în meciul cu Mayar Sherif (64 WTA) din runda inaugurală.

Nesurprinzător pentru o întrecere de acest calibru, seria meciurilor dificile începe devreme pentru orice competitoare, inclusiv sportiva din România, care va primi în runda doi replica spanioloaicei Garbine Muguruza (9 WTA).

Pe hârtie, previziunile acestei partide sunt sumbre pentru Sorana Cîrstea. Garbine Muguruza o conduce cu 4-0 la meciurile directe. Două dintre partide s-au desfășurat pe suprafață hard, una dintre ele tocmai la Doha, în 2018, încheiată 6-0, 6-4 în favoarea Muguruzei.

Multe aspecte s-au schimbat în bine în jocul Soranei Cîrstea însă în ultimele 15 luni, Sorana Cîrstea câștigând în 2021 turneul WTA 500 de la Istanbul - primul titlu în WTA după 12 ani - și îmbunătățindu-și vizibil constanța psihică și numărul loviturilor direct câștigătoare.

În acest an, Sorana Cîrstea a ajuns mai departe decât Garbine Muguruza la Australian Open, sfârșind eliminată în optimi, de Iga Swiatek, spre deosebire de oponenta sa din Spania, care a fost învinsă în turul secund de către Alize Cornet.

Sori has such a pretty smile. Hard to be sad or mad when looking at her beautiful smile. ???? pic.twitter.com/3eTC6d7WfU