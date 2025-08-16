Azi, la 17:00, avem două dueluri ce promit fotbal la foc continuu: Brighton - Fulham și Sunderland - West Ham.

Brighton - Fulham, de la ora 17:00

Brighton a terminat pe locul 8 în sezonul trecut. Hurzeler a rămas la timonă, dar lotul a trecut prin schimbări serioase.

Joao Pedro a plecat la Chelsea pe o sumă record, iar „pescărușii” au reinvestit masiv, cel mai scump transfer fiind Kostoulas, 30 de milioane de euro de la Olympiakos.

Brighton are o tradiție aparte: a câștigat ultimele patru meciuri inaugurale din Premier League. Fulham vine liniștit, după un sezon pe 11, cu un lot aproape neschimbat.

Sunderland - West Ham, în direct pe VOYO

La Sunderland e sărbătoare: după 7 ani de absență, „pisicile negre” revin în Premier League. Clubul a transferat jucători cu experiență, precum Xhaka și Alderete pentru forța rămânerea în prima ligă engleză.

În fața lor vine West Ham, cu ambiții mari. „Ciocănarii” l-au vândut pe Kudus la Tottenham și au reinvestit imediat în Todibo și Hermansen. În amicale, echipa lui Moyes a arătat solid și pornește favorită.

