„Am murit pe teren amândouă! Energia? Am mâncat cheesecake!” Alize Cornet, în lacrimi după ce a învins-o pe Halep

Aflată la ultimul sezon în circuitul WTA, Alize Cornet (32 de ani, 61 WTA) a reușit pentru prima dată accederea în faza sferturilor unui turneu de mare șlem. Jucătoarea din Franța a dispus de Simona Halep, scor 6-4, 3-6, 6-4, în 153 de minute de joc istovitor, derulat pe o temperatură de peste 33 de grade Celsius.

Sărbătorită în urmă cu două zile, Alize Cornet și-a dezvăluit secretul din spatele energiei incredibile arătate pe parcrusul partidei câștigate în defavoarea Simonei Halep, spunând că a savurat mai multe porții de cheesecake.

Dacă va continua să participe la toate turneele de mare șlem în acest an, Alize Cornet va stabili un nou record istoric de longevitate în tenisul de top, urmând să ajungă la 66 de prezențe consecutive în turneele de mare șlem.

„13 ani mai târziu, sunt încă aici, pe teren. Se simte uimitor. Am avut o bătălie cu Simona astăzi... după 30 de minute, în căldura asta, eram deja moarte. Am continuat să luptăm cu inima, timp de două ore după aceea și o felicit pe Simona. Știu că s-a zbătut mult, o admir foarte mult, e o luptătoare desăvârșită

Să mă calific în primul meu sfert de finală de Grand Slam e un vis devenit realitate. E magic. Nu e niciodată prea târziu să mai încerci o dată,” a declarat Alize Cornet în interviul oferit pe suprafața de joc a Arenei Rod Laver.

