Gigi Becali pregătește noi transferuri la campioana României.

Gigi Becali: ”Ne mai trebuie un atacant acum!”

Patronul de la FCSB anunța zilele trecute că plănuiește să mai aducă unele întăriri în această vară, dar nu a oferit nici un nume concret, nu a dat nici detalii cu privire la poziția pe care jucătorul dorit evoluează.

După ce FCSB a trecut de Drita și a obținut calificarea în play-off-ul Europa League și, impliicit, și-a asigurat prezența în faza principală din Conference League, Gigi Becali a dezvăluit una dintre pozițiile pe care vrea să le mai întărească în această vară. Patronul roș-albaștrilor este de părere că mai este nevoie de un atacant la echipă.

”O să-l băgăm atacant pe Dennis Politic. Pe cine?! Nu mai avem altul. Bîrligea trebuie odihnit, să joace în Scoţia. Asta e situaţia în campionat, trebuie sacrificat, nu avem ce să facem. Cu Rapid trebuie să odihnim câţiva jucători, asta e situaţia, Europa League ne interesează acum.

Dacă ne calificăm în Europa League, o să mai iau doi jucători. Acum sau la iarnă. Ne mai trebuie un atacant acum, nu poţi să joci mereu cu Politic atacant”, a spus Gigi Becali la Digi Sport.

