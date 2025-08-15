Nicolae Stanciu, GOL de pus în ramă în Coppa Italia! Românul a marcat formidabil în Genoa - Vicenza, cu Lucescu și Șucu în tribună



Genoa - Vicenza a fost în direct pe VOYO!



Cele două echipe și-au dat întâlnire în prima fază eliminatorie din Coppa Italia vineri seară, de la ora 22:15. Genoa a primit vizita celor de la Vicenza pe ”Stadio Luigi Ferraris”.



În minutul 55 al meciului, Nicolae Stanciu, transferat în această vară la Genoa și aflat la primul meci oficial pentru ”Grifon”, a marcat un gol formidabil!



Titularizat de Patrick Vieira, fotbalistul a înscris dintr-un voleu senzațional, din interiorul careului. Iar ”Luigi Ferraris” a explodat!



Golul lui Stanciu a fost privit de selecționerul României, Mircea Lucescu, și de patronul român al lui Genoa, Dan Șucu, amândoi aflați în tribună la partida cu Vicenza din Coppa Italia!

