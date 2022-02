Start duel pentru titlul de prima rachetă a României: Sorana Cîrstea revine în top 30 după 8 ani și o poate depăși pe Simona Halep

Sorana Cîrstea a semnat un debut impresionant în turneul WTA 500 de la Sankt Petersburg, învingând-o pe fosta ocupantă a locului 14 mondial, actual număr 38 WTA, Marketa Vondrousova, scor 7-5, 3-6, 6-4.

Asigurându-și calificarea în optimile de finală, Sorana Cîrstea urcă o poziție în ierarhia WTA și va reveni în top 30, după 8 ani pe care i-a petrecut majoritar în prima sută mondială, revenind impresionant după căderea din 2015, când a ajuns până pe locul 244, informează jurnalistul Daniel Radu.

We are truly seeing a new and improved Sorana. She doesn't give up and is serving and playing so well. She fights through her mistakes and weathers the opponent's attacks and keeps coming out on top. Sorana Cirstea defeated Marketa Vondrousova 7-5, 3-6, 6-4.#FormulaTX pic.twitter.com/8wivn8oWkm