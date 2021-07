Final de concediu pentru Garbine Muguruza în România: "Am mâncat gem făcut în casă, brânză telemea de oaie și mici la grătar!" De ce s-a întors a cincea oară

Garbine Muguruza a povestit ce a motivat-o să își petreacă vacanța în România.

Garbine Muguruza nu traversează cel mai bun sezon al carierei sale, dar dubla campioană de Grand Slam nu a ratat oportunitatea de a-și vizita cea mai bună prietenă a sa, care este româncă. Profitând de vară, jucătoarea de tenis din Spania și-a petrecut o săptămână la Fundața, în județul Brașov, timp în care a vizitat Peştera Dâmbovicioara, Parcul Naţional Piatra Craiului, Castelul Bran și orașul Constanța.

"Am fost de 5 ori în România, cea mai bună prietenă a mea este româncă, iar atunci când eram mică am jucat mai multe turnee în România. Nu am aflat de zonele turistice de la Halep sau de la alte jucătoare din România, dar toate sunt foarte amabile şi primitoare. Totul a început când participam la concursuri în România, iar cum prietena mea cea mai bună este din România mereu am avut o mică atracţie către această ţară. Fundata am descoperit-o pentru că aici de află Vila Thea, casa familiei prietenei mele, iar eu sunt foarte apropiată de ei. Este o casă minunată la munte în care eu am vrut să mă deconectez," a spus Garbine Muguruza într-un interviu oferit pentru Adevărul.

Întrebată ce anume a mâncat pe timpul șederii sale în România, Muguruza a răspuns cu mare deschidere, spunând: "Prăjiturelele de la Măgura, gemul făcut în casă, brânza telemea de oaie şi într-una din zile am făcut un grătar în aer liber cu mai multe feluri de carne şi mici," a spus Garbine Muguruza.

Ce i-a plăcut Garbinei Muguruza în România

"Din România îmi place mult faptul că lumea este latină, sunt foarte apropriaţi de noi (celelalte ţări latine), oameni modeşti, care muncesc din greu şi care reuşesc să-ţi arate că sunt fericiţi că ai venit să le vizitezi ţara, cel puţin aşa m-am simţit eu.

Mi-a plăcut şi faptul că România are puţin din toate. Este o ţară foarte, foarte mare din care încă mai am multe de văzut, dar am putut să văd munţii, oraşul Bucureşti, plaja din Mamaia şi Constanţa, un oraş foarte frumos. Am avut ocazia de a experimenta România, jucând tenis am putut să cunosc publicul, căruia îi place foarte mult sportul, aşa că da, mi-a lăsat o impresie foarte bună.

Merită să mergi pentru că este o ţară frumoasă, mâncarea este foarte bună, este accesibil pentru turişti fiind situată în estul Europei şi este o ţară în care poţi găsi puţin din toate. Ai locaţii la munte, oraşe, plaje, oameni latini, pe deasupra găseşti multe persoane care înţeleg spaniola. Aşa cum am zis mai devreme, o combinaţie, puţin din toate," a fost mesajul prin care Garbine Muguruza le-a dat un imbold turiștilor nehotărâți cu privire la ideea de a vizita România.